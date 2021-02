Obchody 100-lecia Przeglądu Sportowego z Plebiscytem "Sportowiec 100-lecia"

Łukasz Szewczyk

• Zainaugurowano obchody 100-lecia Przeglądu Sportowego oraz ogłoszono założenia Plebiscytu, w którym zostanie wybrany Sportowiec 100-lecia.

• Wśród stu nominowanych znajdą się triumfatorzy dotychczasowych plebiscytów na sportowca roku oraz inni wybitni zawodnicy wybrani przez Kapitułę Plebiscytu.

Podczas specjalnego programu o plebiscycie opowiedział redaktor naczelny "Przeglądu Sportowego" Paweł Wołosik oraz Maciej Petruczenko, honorowy redaktor naczelny Przeglądu Sportowego.- powiedział Paweł Wołosik, redaktor naczelny "Przeglądu Sportowego".- podkreślił Maciej Petruczenko, honorowy redaktor naczelny, dziennikarz z ponad 50-letnim doświadczeniem w "Przeglądzie Sportowym" -- powiedział Maciej Petruczenko.Ogłoszony podczas programu Plebiscyt związany jest z obchodami 100-lecia Przeglądu Sportowego, którego pierwszy numer pojawił się 21 maja 1921 roku.- powiedział Zbigniew Boniek, zwycięzca Plebiscytu z 1982 r.Plebiscyt związany jest właśnie z obchodami 100-lecia Przeglądu Sportowego, którego pierwszy numer pojawił się 21 maja 1921 roku. Wśród stu nominowanych znajdą się wszyscy triumfatorzy tradycyjnych plebiscytów na sportowca roku oraz inni wybitni zawodnicy wybrani przez kapitułę złożoną ze znawców sportu. Do głosowania za pośrednictwem strony internetowej i kuponów drukowanych w gazecie kapituła wytypuje 20 sportowców. Głosowanie rozpocznie się w kwietniu i potrwa kilka tygodni aż do zaplanowanej w maju finałowej gali, na której poznamy najlepszych z najlepszych. W Plebiscycie pojawią się także kategorie dodatkowe: trener stulecia, drużyna stulecia, wydarzenie stulecia i inne.Głosowanie rozpocznie się w kwietniu i potrwa do finałowej gali w maju, podczas której poznamy Sportowca 100-lecia.