Trzeci sezon serialu "Stulecie winnych" od marca w TVP1

Łukasz Szewczyk

• W marcu 2021 roku telewizyjna Jedynka rozpocznie emisję nowego sezonu serialu "Stulecie winnych".

W trzeciej odsłonie losów rodziny Winnych z podwarszawskiego Brwinowa, do głosu dochodzi nowe pokolenie. Chociaż w pierwszych kadrach obserwujemy przygotowania do ślubu Stanisława i Andzi, a ich spełniona i szczęśliwa miłość będzie nam towarzyszyć przez cały sezon, to akcja serialu będzie się toczyła wokół perypetii życiowych bliźniaczek Kasi i Basi, a także Ewy i małego Michała. Ich sukcesy i porażki obserwować będą zatroskani rodzice - Mania i Ryszard oraz Ania i Michał.Codzienne życie w trudnych czasach powojennych, umacniająca się władza ludowa, problemy z zaopatrzeniem i absurdy socjalizmu, dotykają rodzinę Winnych. Jednak pomimo tego Winni próbują żyć normalnie, budują nowe domy, witają na świecie dzieci, żegnają bliskich. Wielka historia i tym razem nie ominie Brwinowa. Bohaterowie będą świadkami i uczestnikami odwilży październikowej (1956 rok), strajków studenckich w marcu 1968 roku, wydarzeń w stoczni Gdańskiej w 1970 r. i w Ursusie w 1956 r. Niektórzy z nich zapłacą najwyższą cenę za pragnienie życia w wolnym kraju.Serial "Stulecie Winnych" jest jednak przede wszystkim opowieścią o sile rodziny. Winni wciąż kochają i radują, przeżywają trudne chwile i osobiste tragedie, ale mają nadzieję na lepsze jutro. Zawsze też mogą na siebie liczyć.Trzeci sezon serialu obejmuje lata 1956-1976. W rolach Ani i Mani zobaczymy nowe aktorki - Urszulę Grabowską oraz Magdalenę Walach. Weronika Humaj zagra Kasię (córka Mani), w jej siostrę bliźniaczkę Basię wcieli się Kamila Bujalska, a w roli Ewy (adoptowana córka Ani) zobaczymy Sonię Mietielicę. Wielką polską gwiazdę Inę Komornicką kreować będzie Małgorzata Socha, a jej męża Adama - amanta filmowego zagra Marcin Kwaśny. W roli matki Tomka (Filip Gurłacz), ukochanego Basi, pojawi się Małgorzata Ostrowska-Królikowska (Grażyna Klimkiewiczowa).Widzowie obejrzą także aktorów znanych z poprzednich sezonów m.in.: Jana Wieczorkowskiego (Stanisław), Arkadiusza Janiczka (Władysław), Katarzynę Kwiatkowską (Kazia), Barbarę Wypych (Andzia), Patryka Szwichtenberga (Jasiek), Piotra Roguckiego (Ryszard), Stefana Pawłowskiego (Michał), Mateusza Janickiego (Kazimierz) i Lesława Żurka (Ignacy).Za scenariusz na podstawie sagi Ałbeny Grabowskiej odpowiada zespół pod kierunkiem Ilony Łepkowskiej. Reżyseria - Klara Kochańska, Piotr Śliskowski. Serial na zlecenie Telewizji Polskiej produkuje Endemol Shine Polska