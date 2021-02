Charyzmatyczna wiosna w TTV. "Najgorsze polskie tatuaże" i sprawdzone hity

Łukasz Szewczyk

• Wiosną TTV zaprezentuje rzeczywistość, której bohaterami są zarówno charyzmatyczne osobowości, jak i zwykli ludzie w codziennych i niecodziennych sytuacjach.

• Wśród nowości "Najgorsze polskie tatuaże" oraz "Polska Świat". Nie zabraknie również programów, które od lat cieszą się niesłabnącą sympatią widzów

Pierwszą nowością TTV jest program(sobota, godz. 22.00, od 20 lutego). Tatuaże zrobione na imprezie czy w początkującym salonie symbolizowały coś ważnego. Teraz są tylko brzydkim wzorem albo niechcianym wspomnieniem i wymagają pilnej korekty. W każdym odcinku programu pojawi się czworo posiadaczy tatuaży, dla których "dziara" to dziś powód do wstydu. Tym razem trafią jednak w ręce profesjonalnych tatuatorów. Wyzwania przykrycia "Najgorszych polskich tatuaży" podejmą się Sebastian "Junior", Kaja, Tomek, Łukasz oraz Paweł.Z kolei drugi nowy program TTV(środa, godz. 20.05, od 17 lutego) pokazuje różne kraje z perspektywy Polaków, którzy żyją w nich na stałe. Bohaterowie tej serii opowiedzą o tym, jak wygląda prawdziwe życie w przeróżnych państwach globu - dla większości znanych tylko jako destynacje na kilkutygodniowe urlopy. Obalą mity, opowiedzą o największych zaskoczeniach i rozczarowaniach, a także o niespodziewanych różnicach kulturowych.Na antenę TTV wraca(niedziela, godz. 22.00, od 21 lutego). Tym razem bohaterowie przemierzą Chorwację i Grecję. Pierwszy sezon, który z entuzjazmem został przyjęty na polskim rynku, zmienił postrzeganie osób z zespołem Downa. W trakcie wyprawy bohaterowie skonfrontowali się z niesprawiedliwymi stereotypami i pokazali, że chcą żyć w pełnoprawny sposób. Uczestnicy drugiej serii programu wyruszą w podróż życia z Przemkiem Kossakowskim, by nauczyć się nowych rzeczy oraz przełamać własne bariery z dala od domu i rodziców. W dwunastoodcinkowej serii widzowie poznają szóstkę nowych bohaterów - Paulinę Ochocką, Paulę Rakowską, Paulinę Pigan, Adama Wdówkę, Janka Skibę oraz Szymona Grzecha.Wiosna w TTV to także 14 sezon hitu stacji.(poniedziałek, godz. 22.00, od 22 lutego) to nie tylko przewodnik po najciekawszych programach i najważniejszych wydarzeniach w polskiej telewizji, ale przede wszystkim cotygodniowa porcja śmiechu i rozrywki.Z dziesiątym sezonem wracają też(wtorek-piątek, godz. 22.05, od 16 lutego). Tym razem stacja przygotowała specjalne pasmo emitowane aż cztery dni w tygodniu. Dagmara, Kasia i Iza, a od zeszłego sezonu również Sylwia, Ania, Damian oraz Leon prowadzą życie dalekie od przeciętności, czym u jednych wzbudzają sympatię i podziw, a u innych - krytykę i zazdrość. Jednak nawet ich szalone perypetie nie są wolne od trosk dnia codziennego.Wiosenna ramówka to także drugi sezon(wtorek i środa, godz. 22.30, od 16 lutego). Bohaterów programu łączy jedno: chcą żyć na własny rachunek, według swojego scenariusza - bez kontroli, rad i instrukcji. W drugiej edycji programu, w krakowskiej kamienicy na nowych bohaterów czekać będzie uczestnik poprzedniej serii - Mateusz, który zdecydował się zaryzykować i przez kilka miesięcy mieszkał sam. Młodzi ludzie wchodzący w dorosłość i szukający swojego miejsca w życiu zmierzą się z nowymi dla siebie tematami. Jedni świeżo wyprowadzili się od rodziców, inni chcą poszukać pracy i zarobić pierwsze pieniądze. We wspólnym mieszkaniu będą dzielić ze sobą nie tylko kuchnię, łazienkę, ale też rachunki.Bohaterowie trzeciej serii(wtorek, godz. 22.00, od 6 kwietnia) pod opieką trenera Krzysztofa Ferenca powalczą o swoje zdrowie, formę i nowy styl życia. Nowi uczestnicy programu, mieszkający w Warszawie, zdecydowali się na udział w programie, bo przez swoje sylwetki nabawili się kompleksów. Nadwaga, z którą walczą od lat to nie tylko kilka dodatkowych kilogramów, a trudności w wykonywaniu codziennych czynności, nie wspominając o wyjściu na basen z dziećmi czy rozebraniu się przed partnerką. Miesiące treningów i drastyczna zmiana diety brzmią groźnie, ale czy poważniejsza dla zdrowia i życia nie jest otyłość?