Start nowego sezonu F1, derby Madrytu, niemiecki klasyk - hity marca w Eleven Sports

• Najważniejszym wydarzeniem marca w ELEVEN SPORTS będzie początek nowego sezonu Formuły 1 z udziałem takich gwiazd jak Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Charles Leclerc czy Fernando Alonso.

• Stacja pokaże na swoich antenach również derby Madrytu, w których Atlético zmierzy się z Realem, oraz starcie gigantów Bundesligi pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund. Ciekawie zapowiadają się też ćwierćfinały Pucharu Anglii

W marcu wystartuje nowy sezon Formula 1, najbardziej prestiżowej i najchętniej oglądanej serii wyścigowej na świecie. Widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli śledzić rywalizację z udziałem broniącego tytułu mistrza świata Lewisa Hamiltona oraz innych świetnych kierowców, m.in. Valtteriego Bottasa, Maksa Verstappena, Charlesa Leclerca oraz wracającego do "królowej motorsportu" Fernando Alonso. W zmaganiach będą uczestniczyć również przedstawiciele Alfa Romeo Racing ORLEN: Kimi Räikkönen i Antonio Giovinazzi. Trzecim zawodnikiem w tym zespole jest Robert Kubica, który wystąpi w wybranych sesjach treningowych. Stawką pierwszego z 23 zaplanowanych na ten rok wyścigów będzie Grand Prix Bahrajnu. Zapowiada się ekscytujące widowisko, bo układ tamtejszego toru sprzyja zaciętej walce na trasie, a w kilku ostatnich latach różnica na mecie między dwoma czołowymi kierowcami nigdy nie przekroczyła trzech sekund. Czy Lewis Hamilton odniesie swoje piąte zwycięstwo w Bahrajnie? A może jego dominację przerwie jeden z groźnych konkurentów?Transmisja:• Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2021 (Grand Prix Bahrajnu), 26 - 28 marca. Rozgrywki LaLiga Santander są w tym sezonie niezwykle interesujące, bo dwaj główni faworyci, Real Madryt i FC Barcelona, muszą gonić prowadzące w tabeli Atlético Madryt. Giganci hiszpańskiego futbolu powinni uważać także na Sevillę FC, która po dobrym początku roku włączyła się do walki o mistrzostwo kraju. W marcu emocje jeszcze wzrosną, bo wszystkie te drużyny zagrają mecze o dużym znaczeniu dla układu w czołówce! Na pierwszy plan wysuwają się wielkie derby Madrytu, w których Atlético zmierzy się z Realem. Na Wanda Metropolitano kibice zobaczą w akcji takie gwiazdy jak Luis Suárez, João Félix, Karim Benzema czy Toni Kroos. Piłkarze trenera Diego Simeone postarają się o rewanż za jesienne starcie tych zespołów, w którym ulegli lokalnemu rywalowi 0:2. Była to dla nich jak dotąd jedyna porażka w obecnej kampanii. Natomiast Królewscy staną przed szansą na siódme oficjalne spotkanie z rzędu bez porażki z Atléti.Najważniejsza transmisja:• Atlético Madryt - Real Madryt, 7 marcaBayern Monachium zalicza kolejne fantastyczne rozgrywki, ale nadal nie może być pewny obrony mistrzostwa Niemiec. Główni rywale, RB Lipsk, Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen i Borussia Dortmund, starają się dotrzymać kroku Robertowi Lewandowskiemu i spółce, a jednocześnie toczą walkę o miejsca dające awans do Ligi Mistrzów UEFA. W najważniejszym z marcowych meczów Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund. Starcie niemieckich potęg, określane jako Der Klassiker, może być kluczowe dla losów tytułu w tym sezonie. Ich spotkania są gwarancją najwyższego poziomu i wielu goli. Tym razem również można spodziewać się wielu trafień, bo na Alllianz Arena dojdzie do snajperskiego pojedynku Roberta Lewandowskiego z Erlingiem Haalandem. Utytułowany Polak i młody Norweg to nie tylko najpoważniejsi kandydaci do korony króla strzelców Bundesligi, ale przede wszystkim czołowi napastnicy na świecie. Który z nich wyjdzie zwycięsko z tej konfrontacji?Najważniejsza transmisja:• Bayern Monachium (Robert Lewandowski) - Borussia Dortmund (Łukasz Piszczek), 6 marcaCzy Juventus FC obroni mistrzostwo Włoch? A może jego hegemonię przerwie jeden z silnych rywali? Zmagania w Serie A TIM są w tym sezonie bardzo zacięte i wciąż trudno wskazać wyraźnego faworyta do tytułu. Obecnie w tym ekscytującym wyścigu prowadzą drużyny z Mediolanu, Inter i AC Milan, ale Juventus, AS Roma, SSC Napoli, Atalanta Bergamo i S.S. Lazio mają do nich niewielką stratę. W marcu odbędą się trzy pełne kolejki, które przybliżą kibiców do odpowiedzi na najistotniejsze pytania. Juve w swoim najważniejszym meczu podejmie Lazio. Na Allianz Stadium wiele będzie zależało od Wojciecha Szczęsnego, który postara się o pierwsze od trzech lat czyste konto w starciach z ekipą z Rzymu. To nie będzie łatwe zadanie, bo w ataku gości wystąpi Ciro Immobile, trzykrotny król strzelców ligi włoskiej i jeden z faworytów do tego miana w bieżącej kampanii. W barwach Starej Damy zagra inny pretendent do tego tytułu, Cristiano Ronaldo, który pomimo skończonych 36 lat wciąż zachwyca swoją formą.Ciekawie powinno być też na słynnym San Siro, gdzie Milan zmierzy się z Napoli. Gospodarze od początku roku zanotowali u siebie już kilka wpadek, więc Piotr Zieliński i jego koledzy staną przed szansą na ważny triumf. Ten mecz może im bardzo pomóc w zapewnieniu sobie awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów UEFA.Najważniejsze transmisje:• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - S.S. Lazio, 6 marca• AC Milan - SSC Napoli (Piotr Zieliński), 14 marcaOlympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, LOSC Lille i AS Monaco to drużyny, które rozstrzygną między sobą walkę o mistrzostwo Francji. Wielką czwórkę dzieli w tabeli różnica zaledwie kilku punktów i nadal nic nie jest przesądzone. W marcu rozpocznie się decydująca faza sezonu, w której faworyci będą mierzyli się z silnymi rywalami i przede wszystkim rozegrają spotkania między sobą. Oczy kibiców będą zwrócone na Groupama Stadium, gdzie Lyon stanie w szranki z PSG. To dwa najbardziej utytułowane francuskie kluby w XXI wieku, które mają w swoich szeregach wielkie gwiazdy futbolu. Po stronie gości z Paryża wystąpi m.in. najdroższy duet świata: Neymar - Kylian Mbappé. Z kolei w barwach gospodarzy zagrają tak groźni zawodnicy jak Memphis Depay czy Karl Toko Ekambi. Ta czwórka miała udział w ponad 80 trafieniach swoich zespołów w obecnych rozgrywkach. Czy w najbliższym starciu poprawi ten imponujący dorobek?Najważniejsza transmisja:• Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain, 21 marcaW marcu odbędą się ćwierćfinały The Emirates FA Cup, najstarszych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie. W rywalizacji weźmie udział aż siedem zespołów występujących na co dzień w Premier League. Szczególnie ciekawie zapowiada się starcie na King Power Stadium, gdzie Leicester City podejmie Manchester United. Obie drużyny prezentują się ostatnio znakomicie i są zaliczane do grona głównych kandydatów do najważniejszych trofeów w tym sezonie w Anglii. Ich niedawne spotkanie ligowe trzymało w napięciu przez pełne 90 minut i zakończyło się remisem 2:2. Tym razem zwycięzca musi zostać wyłoniony, a wskazanie faworyta jest bardzo trudne. W barwach gospodarzy będzie można zobaczyć m.in. Jamiego Vardy'ego, Jamesa Maddisona i Harveya Barnesa, na których spoczywa odpowiedzialność za kreowanie akcji ofensywnych swojej ekipy. W szeregach gości podobne role odgrywają Edinson Cavani, Bruno Fernandes i Marcus Rashford. Która z tych trójek będzie cieszyć się z awansu?W pozostałych ćwierćfinałach zagrają: Everton FC z Manchesterem City, AFC Bournemouth z Southamptonem FC oraz Chelsea FC z Sheffield United.