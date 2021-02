Polsat kręci nowy serial "Kuchnia". Na ekranie Karolak, Dębska, Żmuda-Trzebiatowska, Lubos

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły zdjęcia do nowego serialu Telewizji Polsat - "Kuchnia".

• Twórcy zapowiadają, że nowa produkcja obfituje w zabawne dialogi i aromaty francuskiej kuchni

Ruszyły zdjęcia do nowej produkcji Telewizji Polsat. Serial "Kuchnia" to kolejna komediowa produkcja stacji, która - jak zapowiadają twórcy - dostarzy widzom porcję humoru, jakiej dawno nie było w polskiej telewizji. W rolach głównych zobaczymy Tomasza Karolaka, Marię Dębską, Martę Żmudę-Trzebiatowską i Eryka Lubosa oraz Patryka Cebulskiego.Serial opowiada o życiowych i zawodowych perypetiach grupy kucharzy renomowanej restauracji specjalizującej się w kuchni francuskiej. Młody bohater serialu, początkujący kucharz Maks, to mistrz wpadek. W tę postać wcieli się Patryk Cebulski, znany z innej komediowej produkcji stacji, "Kowalscy kontra Kowalscy". Nowa praca stawia przed nim wyzwania, którym nie do końca potrafi sprostać. Już pierwszego dnia musi zbudować relację z ekipą genialnego, ale aroganckiego i wybuchowego szefa kuchni (Tomasz Karolak). A to dopiero początek jego zabawnych perypetii.Będziemy odkrywać całą gamę wad, zalet, marzeń, aspiracji i słabości bohaterów serialu. Te emocje i pasję przeniosą na ekran m.in. Maria Dębska w roli pięknej pani manager, Eryk Lubos jako charyzmatyczny właściciel, oraz Marta Żmuda -Trzebiatowska czyli właścicielka konkurencyjnej restauracji.Nie mniej ważną rolę odgrywają kucharze i obsługa restauracji, którzy biją się o aprobatę szefa, przekupują swoich przełożonych i siebie nawzajem. Mają swoje tajemnice, wplątują się w skomplikowane miłosne relacje, snują intrygi które czasem doprowadzają do komicznych katastrof.Na czele serialowej kuchni stoi Okił Khamidov, który odpowiada za reżyserię oraz scenariusz. Producentem wykonawczym serialu jest Tako Media.