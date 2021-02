Zmiany w czwartej edycji "The Voice Kids". Oliwier Szot zastąpi Jana Dąbrowskiego

Łukasz Szewczyk

• Pod koniec lutego rusza czwarta odsłona muzycznego show z udziałem dzieciaków.

• W programie nie pojawi się Jan Dąbrowski. Zastąpi go były uczestnik "The Voice Kids".

Oliwier Szot / Fot. Natasza Młudzik / Jan Bogacz / TVP

Oliwier Szot i Antek Scardina / Fot. Natasza Młudzik / Jan Bogacz / TVP

Jan Dąbrowski wspólnie z Antkiem Scardiną przed dwie edycje byli komentatorami w "The Voice Kids". Janek przemierzał także Polskę wzdłuż i wszerz wręczając uczestnikom zaproszenia do występu na muzycznej scenie show. W czwartej edycji programu widzowienie zobaczą Janka.- mówi Jan Dąbrowski, po czym dodaje: -- wyznał młody tata.Oliwier Szot, który w nowej edycji dołączy do Antka Scardiny i będzie wręczał uczestnikom koperty jest znany widzom dwójkowego show. Jego występy w drugiej edycji "The Voice Kids" cieszyły się ogromną popularnością. Piosenkę "Ulepimy dziś bałwana", którą zaśpiewał podczas Przesłuchań w Ciemno, do dziś wyświetlono ponad 15 milionów razy! 10-latek zyskał również miano najbardziej uroczego uczestnika ówczesnej edycji.Dziś Oliwier ma prawie 13 lat i wciąż zachwyca wszystkich o czym widzowie będą się mogli przekonać oglądając czwartą edycję "The Voice Kids". Program startuje już 27 lutego 2021 roku o godzinie 20:00 w TVP2.