"Raport z anteny". Nowy serwis informacyjny Vox FM i Super Expressu

Łukasz Szewczyk

• W mediach cyfrowych należących do Time SA wystartował serwis informacyjny "Raport z anteny".

• Jest on nadawany na żywo symultanicznie w dwóch formatach: audio - na antenie radia VOX FM oraz wideo - w internetowym programie "Super Raport" emitowanym na stronie głównej Super Express i głównej radia VOX FM

Czterominutowy serwis informacyjny "Raport z anteny" prowadzi na zmianę trójka dziennikarzy radia VOX FM: Marta Kiermasz, Beata Bzdunek-Zbrozińska i Paweł Doncbach. Jest on realizowany codziennie o godz. 9.00 i 10.00. ze wspólnego newsroomu Super Expressui stacji radiowych VOX FM, Radia ESKA, Eska ROCK, Radia Plus i Radia WAWA. Planowana jest również emisja w godzinach popołudniowych.Grupa Time SA konsekwentnie stawia na multimedialność, a nowa formuła pozwala efektywniej wykorzystać atuty, takie jak doświadczeni dziennikarze, sprawny zespół wideo i potencjał stron internetowych.Program "Raport z anteny" udostępniany jest w serwisach internetowych należących do Time SA oraz w mediach społecznościowych Grupy zarówno w wersji live streaming, jak i zmontowanej.