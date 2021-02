Dłuższe pasmo serialowe wiosną w TV4

Łukasz Szewczyk

• Od marca 2021 roku widzowie telewizyjnej Czwórki będą mogli oglądać premierowe sezony hitów stacji oraz jej najnowszą produkcję "Kochane pieniądze"

W serialuod poniedziałku do czwartku o godz. 18.00 widzowie poznawać będą różne historie - obyczajowe, kryminalne, dramatyczne, a czasem komiczne - które łączy tytułowy motyw przewodni, odgrywający kluczową rolę w perypetiach bohaterów.O godz. 19 od poniedziałku do piątku emitowany będzie nowy sezon. Wiosną w serialu o życiu i pracy funkcjonariuszy z wrocławskiego wydziału prewencji pojawią się nowe wątki oraz nowe twarze. Obok Magdaleny Szczepanek, Anny Bosak, Anny Kukawskiej, Wojciecha Sukiennika, Pawła Monsiela, Bartłomieja Piekarskiego i Pawła Kowalczyka - zobaczymy m.in. Pawła Palcata i Pawła Parczewskiego.O godz. 20 od poniedziałku do czwartku śledzić będzie można dalsze losy bohaterów, obyczajowej komedii o policjancie, który porzucił służbę i został sołtysem w podwrocławskim Uroczysku, gdzie przychodzi mu rozwikłać niejedną kryminalną zagadkę i lokalną intrygę. W rolach głównych występują Mariusz Węgłowski i Michał Milowicz, a partnerują im m.in. Anna Iberszer, Klaudia Sokołowska, Sasza Reznikow i Kazik Mazur. Serial, który jesienią oglądało średnio prawie 1,3 mln widzów, stał się jedną z najchętniej oglądanych pozycji w swoim paśmie, a wśród młodych widzów z udziałami sięgającymi 11% (SHR All 16-29) zapewnił Czwórce pozycję wicelidera.Zaraz po, o godz. 20.30, będzie można oglądać najnowsze odcinki serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny". Jeden z największych hitów stacji, nominowany do tegorocznych Telekamer, w poprzednim sezonie premier był bezkonkurencyjny w swoim paśmie, gromadząc 1,4 mln widzów i uzyskując udziały na poziomie 9,4%. W nowej serii obok Marka Włodarczyka, Kamili Ścibiorek, Magdaleny Margulewicz, Jakuba Mrozka, Michała Kitlińskiego, Jędrzeja Taranka, Piotra Miazgi, zobaczymy m.in. Tomasza Sobczaka i Marka Kaliszuka.