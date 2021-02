"Najgorsze polskie tatuaże" debiutują w TTV

Łukasz Szewczyk

• Na antenie TTV debiutuje wiosenna nowość "Najgorsze polskie tatuaże"

W każdym odcinku programu pojawi się czworo posiadaczy tatuaży, dla których "dziara" to dziś powód do wstydu. Tym razem trafią jednak w ręce profesjonalnych tatuażystów. Wyzwania przykrycia "Najgorszych polskich tatuaży" podejmą się Sebastian "Junior", Kaja, Tomek, Łukasz oraz Paweł. Każdy z nich ma swój indywidualny styl tatuowania - oldschool, graficzny realizm, dotwork. Doświadczenie zbierali latami, teraz stają oko w oko ze zmorą każdego artysty - fuszerką i niechcianymi ozdobami na ciele. Obecnie już co dziesiąty Polak jest wytatuowany, a to może oznaczać dla nich sporo pracy. Sztuką jest zrobić dobry tatuaż, ale jeszcze większą jest przykryć fatalny.Najbardziej rozchwytywani tatuażyści w Polsce pomogą w pozbyciu się wyjątkowo brzydkich tatuaży. Wiele osób, które do nich przyjdzie ma za sobą kilka nieudanych prób zasłonięcia niechcianej ozdoby na ciele. Często odprawieni z kwitkiem, tym razem o pomoc zgłoszą się do prawdziwych mistrzów w branży. Wszystko po to, by nie musieć już ukrywać swoich tatuaży