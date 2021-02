Gorące derby Mediolanu i prestiżowe derby Westfalii hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże derby Mediolanu, których stawką będzie fotel lidera ligi włoskiej.

• Ciekawie zapowiadają się również derby Westfalii z udziałem FC Schalke 04 i Borussii Dortmund Łukasza Piszczka.

W najbliższy weekend uwaga kibiców piłkarskich będzie skupiać się na słynnym San Siro, gdzie AC Milan zmierzy się z Interem Mediolan. Stawką gorących derbów stolicy Lombardii jest nie tylko dominacja w mieście, ale również ważne punkty w walce o mistrzostwo kraju. Inter jest obecnie na pierwszym miejscu w tabeli i ma tylko punkt przewagi nad lokalnym rywalem. Zwycięzca zostanie więc liderem i znajdzie się w korzystnym położeniu przed dalszą częścią rozgrywek. W ekipie Milanu wystąpi czwórka Hakan Çalhanoğlu - Zlatan Ibrahimović - Franck Kessié - Rafael Leão, która jest doskonałym połączeniem doświadczenia z młodością. Natomiast w barwach Nerazzurrich będzie można zobaczyć Romelu Lukaku i Lautaro Martíneza, najskuteczniejszy duet napastników we Włoszech i jeden z najskuteczniejszych w Europie.Bardzo ciekawie zapowiada się również konfrontacja Atalanty Bergamo z SSC Napoli. Dla obu drużyn to istotne spotkanie, bo sąsiadują ze sobą w tabeli i mają do odrobienia kilkupunktową stratę do lidera. Na początku tego miesiąca zmierzyły się w Pucharze Włoch i wówczas lepsi okazali piłkarze z Bergamo. Jak będzie tym razem?Derby Westfalii są uznawane za jedno najważniejszych wydarzeń każdego sezonu Bundesligi. Najbliższe starcie FC Schalke z Borussią Dortmund przypada na istotny dla tych drużyn moment, bo zespół z Gelsenkirchen broni się przed spadkiem, a BVB musi gonić ścisłą czołówkę, by nadal liczyć się w walce o najwyższe cele. Potencjał obu ekip jest znacznie większy niż prezentowana ostatnio przez nie forma i zrobią wszystko, by w weekend na Veltins-Arena pokazać pełnię swoich możliwości. Największą nadzieją gospodarzy jest 19-letni Matthew Hoppe, który od początku roku strzelił już pięć goli. Natomiast dortmundczycy z pewnością oprą grę na o rok starszym Erlingu Haalandzie, który w obecnej kampanii zdobył aż 25 bramek i zanotował siedem asyst.O kolejne trafienia postara się również. Jego Hertha BSC w weekend zmierzy się z wiceliderem, RB Lipsk. Na Stadionie Olimpijskim Polakowi nie będzie jednak łatwo, bo Byki mają w tym sezonie najmniej straconych goli spośród wszystkich klubów Bundesligi. Goście z Lipska zniwelowali stratę do prowadzącego w tabeli Bayernu Monachium do pięciu punktów i pozostają w grze o mistrzostwo Niemiec. Dla nich ten mecz jest okazją na czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu.Real Madryt od ponad trzech miesięcy nie doznał porażki w LaLiga Santander i utrzymuje dystans do lidera rozgrywek, Atlético Madryt. W najbliższy weekend Królewscy powalczą o kolejne ligowe punkty w Valladolid z tamtejszym Realem. W ostatnim czasie trzon zespołu Zinédine'a Zidane'a stanowią Karim Benzema, Toni Kroos i Raphaël Varane. Czy na Estadio José Zorrilla ta trójka ponownie poprowadzi kolegów do zwycięstwa? Gospodarze nie mają zamiaru ułatwiać im zadania, bo bronią się przed spadkiem i również muszą wygrać. Piłkarze z Valladolid spróbują zrewanżować się zespołowi z Madrytu za jesienne spotkanie, w którym byli bardzo bliscy sprawienia sensacji, ale ostatecznie przegrali 0:1.W innym z ważnych meczów goniący ligową czołówkę Athletic Club podejmie mający wysokie aspiracje Villarreal CF. Od styczniowego triumfu w Superpucharze Hiszpanii piłkarze z Bilbao utrzymują dobrą formę. W starciu z Żółtą Łodzią Podwodną muszą uważać szczególnie na asa gości Gerarda Moreno, który odzyskał wysoką skuteczność i chce pomóc swojej ekipie w odniesieniu pierwszego od trzech lat zwycięstwa na Estadio San Mamés.Hitem 26. kolejki ligi francuskiej będzie konfrontacja drugiego w tabeli Paris Saint-Germain z czwartym AS Monaco. Obie drużyny zagrają w tym meczu o pełną pulę, bo toczą z Olympique Lyonnais i LOSC Lille wyrównaną walkę o mistrzostwo kraju i bardzo potrzebują punktów. Na Parc des Princes naprzeciw siebie staną dwie najskuteczniejsze ekipy w Ligue 1 Uber Eats, co może oznaczać wielkie emocje i sporo goli. W ostatnich dziesięciu spotkaniach z ich udziałem padły łącznie aż 44 bramki! W weekend o poprawę tego rezultatu postarają się tak skuteczni zawodnicy jak Kylian Mbappé, Moise Kean, Wissam Ben Yedder czy Kevin Volland. Paryżanie przystąpią do zmagań podbudowani imponującą wtorkową wygraną 4:1 z FC Barceloną. Czy w weekend zaprezentują się równie dobrze?Sporting CP nie zwalnia tempa i jest na dobrej drodze do swojego pierwszego tytułu mistrza Portugalii od 20 lat. W najbliższej kolejce Liga NOS zespół z Lizbony podejmie nieprzewidywalną ekipę Portimonense SC. Lider rozgrywek pozostaje w tym sezonie niepokonany, co jest ewenementem na skalę europejską. W ten weekend musi jednak mieć się na baczności, bo ich rywal w ubiegłym tygodniu pokazał się ze świetnej strony gromiąc Gil Vicente FC aż 4:1. Na Estádio José Alvalade wiele będzie zależało od napastnika Sportingu Pedro Gonçalvesa, który zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji ligowych strzelców i wzbudza zainteresowanie wielu czołowych klubów świata. Czy 22-latek znów zostanie bohaterem swojej drużyny?Plan transmisji:Piątek (19 lutego):• 18:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Urban• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Sky Bet Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz MajakSobota (20 lutego):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Mitrutports• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Julain Kowalski, Piotr Czachowski• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Łukasz Wiśniowskistudio: Mikołaj Kruk, Piotr Urban• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (21 lutego):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio 14:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Marcin Nowomiejski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Dominik Mucha• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Dominik Mucha, Antoni Partum• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:55 Liga NOS:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Zieliński• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (22 lutego):• 19:55 Liga NOS:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński