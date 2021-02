Starcie Lecha ze Śląskiem, derby Merseyside, szlagier we Frankfurcie hitami weekendu w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• W ramach sportowego weekendu z Canal+ warto zwrócić uwagę na derby Merseyside, w których dwaj odwieczni rywale - Everton i Liverpool zmierzą się w bezpośrednim pojedynku

• Poza meczami znajdzie się również miejsce dla publicystyki. Gościem Przemysława Pełki w programie "1 na 1 Extra" będzie były trener Arsenalu - Arsene Wenger

Pierwsze Derby Merseyside miały miejsce 13 października 1894 roku. Wtedy górą był Everton, który pokonał Liverpool 3:0. Od tamtej pory obie drużyny zagrały ze sobą 234 spotkania, w 93 z nich górą byli "The Reds", a 57 padło łupem "The Toffees". Teraz jest to także mecz sąsiadów w tabeli. Piłkarze Jurgena Kloppa po trzech porażkach z rzędu znacząco oddalili się od czołowej czwórki i zajmują 6. miejsce, Everton ma zaledwie trzy punkty mniej i jeden mecz zaległy do rozegrania. Ten pojedynek na antenie Canal+ Sport2 w sobotę o 18:25. Komentatorami tego widowiska będą Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.W ramówce na nadchodzący weekend znalazły się też inne piłkarskie hity. Oprócz Derbów Merseyside, Canal+ pokaże prestiżowy pojedynek Arsenalu z Manchesterem City (niedziela, 17:25, Canal+ Sport). Ciekawie zapowiada się spotkanie Paris Saint-Germain z Monaco (niedziela, 20:55, nSport+), w którym paryżanie będą starali się podtrzymać doskonałą formę, którą prezentowali w Lidze Mistrzów. Interesujące starcie czeka nas również w Bundeslidze - gdzie Eintracht Frankfurt zmierzy się z Bayernem Monachium (sobota, 15:25, Canal+ Premkum).Emocji nie powinno zabraknąć również w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Szczególnie interesująco w 18. kolejce zapowiada się starcie pomiędzy Lechem Poznań a Śląskiem Wrocław. Obie drużyny w ostatnim czasie zawodzą, a w mediach pojawiają się informacje o potencjalnej zmianie trenerów obu ekip. Wygrana w tym spotkaniu może znacząco uspokoić nastroje wśród kibiców w Poznaniu lub Wrocławiu. Mecz Kolejorza z wrocławianami tw niedzielę o godz. 17:25 w Canal+ Premium. O boiskowych wydarzeniach opowiedzą Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.Podczas weekendu znajdzie się również miejsce dla publicystyki. W niedzielę, od 10:00 Daria Kabała-Malarz zaprosi na "Wysoki Pressing", w którym wraz z gośćmi omówi najważniejsze wydarzenia ubiegłego tygodnia. Tuż po nim, o 11:00 w Canal+ Sport godzinna rozmowa Przemysława Pełki z Arsenem Wengerem w ramach programu "1 na 1 Extra". Od godziny 19:30 Krzysztof Marciniak i Bartosz Gleń zaproszą na kolejny odcinek magazynu "Liga+ Extra", w której nie zabraknie bieżących tematów dotyczących PKO Bank Polski Ekstraklasy.Plan transmisji:Piątek (19 lutego):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Domagała, Wojciech Jagoda• 20.00 - 23.00(Canal+ Sport)• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Maciej Murawski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Now / Canal+ Family)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Rafał Wolski, Tomasz ĆwiąkałaSobota (20 lutego):• 11:55 Futsal:(Canal+ Family / nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Adam Zakrzewski• 12:55 Ligue 1:(Canal+ oglądaj online)• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Premium)komentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Jarosław Koliński• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Cezary Olbrycht, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Now)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Grzegorz Mielcarski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał WodzińskiNiedziela (21 lutego):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 11:00(Canal+ Sport)prowadzący: Przemysław Pełka• 12:55 Ligue 1:(Canal+ oglądaj online)• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 13:25 Bundesliga:(Canal+ Now / Canal+ Family)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Robert Skrzyński, Radosław Majdan• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Adam Kwiatkowski, Marek Bojanowski• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 17:55 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Cezary Olbrycht, Leszek Orłowski• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Domagała, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:30(Canal+ Online / Canal+ Sport 3)prowadzący: Bartosz IgnacikPoniedziałek (22 lutego):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Wolski, Wojciech Jagoda• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Piotr Domagała• 20.55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 20.55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Lipiński• 23.00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski