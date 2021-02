"Morze strachu", "Nędznicy", "Prawda i sprawiedliwość" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Morze strachu", "Nędznicy", "Prawda", "Prawda i sprawiedliwość", "Nocą"

W piątekfinał serialu(19 lutego). Berlin, lato 1946 roku. Zrujnowane wojną miasto pogrąża się w kryzysie, a przestępcza działalność kwitnie. W stolicy zjawia się amerykański policjant Max McLaughlin (Taylor Kitsch). Mężczyzna ma pomóc w zaprowadzeniu porządku. Wspiera go w tym miejscowa policjantka, Elsie Garten (Nina Hoss). By przywrócić miastu spokój, muszą zmierzyć się ze sprawującym władzę w półświatku gangsterem o pseudonimie Engelmacher (Sebastian Koch). Nie tylko jednak zawodowe obowiązki przywiodły Maxa do Berlina. Ma nadzieję odnaleźć swojego zaginionego brata (Logan Marshall-Green). Moritz na własną rękę postanowił rozprawić się z ocalałymi nazistami i przepadł bez wieści. Max liczy na pomoc konsula, Toma Franklina (Michael C. Hall). Stróż prawa nie zdaje sobie jednak sprawy, że został uwikłany w międzynarodową intrygę.W sobotni wieczór premiera filmu(20 lutego). Gary Oldman jako kapitan za sterem jachtu, w którego żagle dmą złe duchy. David, stary wilk morski o duszy romantyka, kupuje wiekowy żaglowiec, którym chce popłynąć z rodziną ku lepszej przyszłości. Okazuje się jednak, że piękny jacht to łajba przeklęta. Pod pokładem budzą się ciemne siły. Na środku morza David i jego najbliżsi muszą stoczyć z nimi morderczy pojedynek. Marynistyczny horror serwują twórcy "183 metrów strachu" i serialu "American Horror Story".W niedziele(21 lutego). Fabienne (Catherine Deneuve) to wielka gwiazda kina i królowa męskich serc. Wkrótce po tym jak aktorka publikuje swoje intymne wspomnienia, jej córka Lumir (Juliette Binoche) przybywa z Nowego Jorku do Paryża z mężem (Ethan Hawke) i dzieckiem. Ponowne spotkanie matki i córki szybko zmienia się w zaciętą konfrontację. W jej trakcie miłość zderzy się z dawnymi urazami, a tajona przez lata prawda w końcu ujrzy światło dzienne.Sobotnią premierąjest dramat kryminalny(20 lutego). Stéphane (Damien Bonnard) dołącza do lokalnego oddziału do walki z przestępczością na zubożałych przedmieściach Montfermeil. Pracując wraz ze swoimi pozbawionymi skrupułów kolegami, Chrisem (Alexis Manenti) i Gwadą (Djebril Zonga), mężczyzna walczy o utrzymanie porządku w obliczu narastających napięć między lokalnymi gangami. Jednak jedno nieoczekiwanie gwałtowne aresztowanie sprawia, że trzech funkcjonariuszy musi liczyć się konsekwencjami swoich działań... Nominowany do Oscara i Złotego Globu francuski obraz zainspirowany zamieszkami w Paryżu z 2005 roku.Premierowy weekend na antenachrozpocznie dramat historyczny(20 lutego, Cinemax 2). Terytorium współczesnej Estonii, rok 1870. Młody i energiczny mężczyzna Andres (Priit Loog) wraz z żoną Krõõt (Maiken Pius) przyjeżdża do swojego, kupionego na kredyt gospodarstwa, aby rozpocząć nowe życie. Praca na farmie wymaga dużego zaangażowania i konsekwencji. Zaczynają się walka z naturą, losem... oraz złośliwym sąsiadem Pearu (Priit Võigemast). Kiedy życie przynosi więcej cierpień niż długo oczekiwanych sukcesów, Andres zaczyna desperacko szukać prawdy i sprawiedliwości, a marzenie o dobrze prosperującym gospodarstwie bledną w cieniu przytłaczającej rzeczywistości.Dramat historyczny opowiadający o dziewiętnastowiecznym mężczyźnie i jego niezłomnej walce z przeciwnościami losu.Druga propozycja to dramat(21 lutego, Cinemax 2). Szesnastoletnia Laurie (Lauren Coe) mieszka z samotnie wychowującą ją matką. Początkująca atletka nieudolnie stara się nawiązać kontakt z innymi dziewczynami ze swojej drużyny sportowej. Wycofana dziewczyna przykuwa uwagę trzydziestokilkuletniego Pete'a (Cosmo Jarvis), który wykonuje różne dorywcze prace w jej szkole. Po kilku rozmowach Laurie ostatecznie zgadza się spędzać czas ze swoim nowym wielbicielem i prawie od razu coś między nimi zaczyna iskrzyć. Między dziewczyną a mężczyzną rodzi się wyjątkowa więź, jednak intencje Pete'a pozostają niejednoznaczne. Pewnego dnia jednak prawda wychodzi na jaw...Wciągający dramat o skomplikowanej relacji między trzydziestolatkiem a nastolatką, który został wyróżniony Specjalną Nagrodą Jury na MFF w Sofii.