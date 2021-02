Premiera drugiego sezonu "Down the road" w TTV

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TTV rozpoczyna emisję nowego sezonu programu "Down the road"

• Podczas wspólnej podróży Przemka Kossakowskiego oraz nowej grupy sześciu osób z zespołem Downa bohaterowie przemierzą Chorwację i Grecję.

- komentuje Przemek Kossakowski.]]"Down the road" to polska wersja belgijskiego formatu. Pierwszy sezon, który z entuzjazmem został przyjęty na polskim rynku, zmienił postrzeganie osób z zespołem Downa. W trakcie wyprawy bohaterowie skonfrontowali się z niesprawiedliwymi stereotypami i pokazali, że chcą żyć w pełnoprawny sposób. Uczestnicy drugiej serii programu wyruszą w podróż życia z Przemkiem Kossakowskim, by nauczyć się nowych rzeczy oraz przełamać własne bariery z dala od domu i rodziców.W drugiej, dwunastoodcinkowej serii widzowie poznają szóstkę nowych bohaterów: Paulinę Ochocką, Paulę Rakowską, Paulinę Pigan, Adama Wdówkę, Janka Skibę oraz Szymona Grzecha.