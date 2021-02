WTA Tour nabiera tempa. Mecze Igi Świątek na antenie Canal+

Łukasz Szewczyk

• Canal+ rozpoczyna emisję turnieju Adelaide International, w którym udział weźmie Iga Świątek - mistrzyni French Open 2020.

Najlepsze tenisistki świata są już po pierwszym w tym roku turnieju wielkoszlemowym - Australian Open. To nie oznacza jednak, że tenis w najlepszym kobiecym wydaniu opuszcza Australię. Właśnie trwa turniej WTA 500 Adelaide International, a na liście zawodniczek znajdzie się najwyżej sklasyfikowana Polka w rankingu WTA - Iga Świątek. Nadchodzący turniej jest jednak dopiero przedsmakiem tego, co pokaże Canal+. W marcu szczególnie interesująco zapowiadają się turnieje WTA 500 w Katarze (start 1 marca) i WTA 1000 w Dubaju (start 7 marca), gdzie już teraz warszawianka zapowiedziała swój udział.W ramach umowy z WTA, Canal+ będzie mógł pokazać na żywo ponad 50 turniejów i 800 meczów rocznie. Adelaide International, jak i resztę tenisowych turniejów z kategorii WTA 1000, WTA 500 i WTA 250 obejrzeć będzie można w Canal+, zarówno na platformie satelitarnej oraz w sieciach kablowych, ale również w serwisie Canal+ online, na urządzeniach mobilnych oraz telewizorach z Android TV i Apple TV. To właśnie w tej usłudze znaleźć można również wiele dodatkowych materiałów extra - takich jak wywiady z zawodniczkami, czy skróty spotkań.O odpowiednią oprawę tenisowych widowisk odpowiadać będzie nowo powstała redakcja tenisowa pod przewodnictwem Bartosza Ignacika w składzie: Tomasz Wiktorowski, Klaudia Jans-Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka, Marek Furjan, Michał Lewandowski, czy Dawid Celt. Dużą niespodzianką dla kibiców kobiecego tenisa będzie też obecność na fotelu eksperta Agnieszki Radwańskiej, która skomentuje największe i najważniejsze mecze na naszych antenach.Terminarz WTA Tour na antenie Canal+• 21-27.02.2021 WTA 500 Adelaide InternationalTurniej główny (wybrane zawodniczki): Ashleigh Barty, Bianca Andreescu, Belinda Bencic, Johanna Konta, Petra Martić, Elena Rybakina, Elise MertensPolki w turnieju głównym: Iga Świątek• 01-06.03.2021 WTA 500 Qatar Total OpenTurniej główny (wybrane zawodniczki): Ashleigh Barty, Simona Halep, Sofia Kenin, Karolina Pliskova, Aryna Sabalenka, Petra Kvitova, Garbine Muguruza, Maria SakkariPolki w turnieju głównym: Iga Świątek• 01-07.03.2021 WTA 250 Open Seme Sens Metropole de LyonTurniej główny (wybrane zawodniczki): Ekaterina Alexandrova, Fiona Ferro, Caroline Garcia, Corin Gauff, Kristina Mladenovic, Camila GiorgiPolki w eliminacjach: Katarzyna Kawa, Magdalena Fręch (na liście rezerwowej)• 07-13.03.2021 WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis ChampionshipsTurniej główny (wybrane zawodniczki): Ashleigh Barty, Simona Halep, Sofia Kenin, Karolina Pliskova, Aryna Sabalenka, Elina Svitolina, Garbine Muguruza, Victoria Azarenka, Bianca AndreescuPolki w turnieju głównym: Iga Świątek, Magda Linette• 08-14.03.2021 WTA 250 Abierto de GuadalajaraTurniej główny (wybrane zawodniczki): Sloane Stephens, Nadia Podoroska, Maria Bouzkova, Coco Vandeweghe, Kaja Juvan, Arantxa Rus, Daria GavrilovaPolki w turnieju głównym: Katarzyna Kawa (na liście rezerwowej)• 15-21.03.2021 WTA 250 Abierto GNP Seguros• 15-21.03.2021 WTA 500 St. Petersburg Ladies Trophy• 23.03-03.04.2021 WTA 1000 Miami Open