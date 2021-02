Cały sezon Supercars Championship na żywo w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• W Stanach Zjednoczonych wystartowało już NASCAR, w Dubaju Asian Le Mans Series, teraz pora, aby sezon ruszył na dobre na antypodach.

• W sobotę (27 lutego) w Bathurst pierwszy wyścig Supercars Championship. Transmisja tej rundy, jak i wszystkich pozostałych w 2021 roku na antenie telewizji Sportklub.

Australijczycy kochają sporty motorowe, a Supercars Championship ma ich w sercach szczególne miejsce, bo to najbardziej prestiżowa seria, w której rywalizują najlepsi miejscowi kierowcy. W tym roku wyścig po tytuł odbędzie się w niej już po raz dwudziesty piąty. Z nowym partnerem tytularnym bo Virgin Australia zastąpiona została przez Repco, ze zmianami w kalendarzu, a przede wszystkim bez obrońcy tytułu i z ostatnim sezonem Holdena Commodore ZB!Holden o swojej decyzji poinformował już w lutym 2020 roku, zaznaczając, że w bieżącym sezonie Commodore ZB będą ścigały się we wszystkich rundach, nie mogą jednak liczyć na jakiekolwiek techniczne wsparcie. Ogromną zmianą jest również pożegnanie się z serią Scotta McLaughlina, Nowozelandczyka, który zdobył trzy ostatnie tytuły mistrzowskie. W 2021 roku nie będzie miał takiej okazji, zdecydował się bowiem na starty w barwach Team Penske w IndyCar Series, w której swoich sił ze zmiennym szczęściem próbował już zresztą w ubiegłym roku. Decyzja McLaughlina oznacza, że po raz pierwszy od 1996 roku urzędujący mistrz nie stanie do obrony tytułu.Nowozelandczyk wszystkie swoje trzy tytuły zdobył w barwach DJR Team Penske, którego również... nie zobaczymy w tym sezonie. Pod koniec 2020 roku większościowy pakiet zespołu został odsprzedany, powstał w ten sposób Dick Johnson Racing i historia zatoczyła koło, była bowiem używana przez team do 2014 roku. Nowy zespół na bieżący sezon wystawi nie tylko Dick Johnson Racing, ale też m.in. Erebus Motorsport, który po ostatnim wyścigu w 2020 roku opuścili David Reynolds i Anton de Pasquale. W ich miejsce zakontraktowano Willego Browna i Brodiego Kosteckiego.Sezon startuje w weekend 27-28 lutego wyścigiem Mount Panorama 500 rozgrywanym w Bathurst w Nowej Południowej Walii. W sumie w całym 2021 roku odbędzie się 12 rund, niemal jedna w miesiącu. Wyjątkiem będzie maj, w którym zaplanowano dwa starty - Bend SuperSprint i Winton SuperSprint. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednim sezonie, wszystkie wyścigi kibice w naszym kraju zobaczą na żywo w Sportklubie!Plany transmisyjne Sportklubu z Supercars Championship 2021:• Mount Panorama 500 / Mount Panorama Circuit, 27-28 lutego• Sandown SuperSprint / Sandown Raceway, 19-21 marca• Tasmania SuperSprint / Symmons Plains Raceway, 10-11 kwietnia• The Bend SuperSprint / The Bend Motorsport Park, 8-9 maja• Winton SuperSprint / Winton Motor Raceway, 29-30 maja• Darwin Triple Crown / Hidden Valley Raceway, 19-20 czerwca• Townsville 500 / Reid Park Street Circuit, 10-11 lipca• Sydney SuperNight / Sydney Motorsport Park, 21-22 sierpnia• Perth SuperNight / Wanneroo Raceway, 11-12 września• Bathurst 1000 / Mount Panorama Circuit, 10 października• Auckland SuperSprint / TBA, 6-7 listopada• Gold Coast 500 / Surfers Paradise Street Circuit, 4-5 grudnia