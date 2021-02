TVN7 rozpoczyna emisję nowego serialu "Ten moment"

Łukasz Szewczyk

• Każdy to zna, każdemu się przytrafia - nikt jednak nie wie, kiedy się wydarzy: ten decydujący moment, który może zmienić całe życie.

• Koniec wielkiej miłości, bezlitosna kłótnia rodzinna, choroba zagrażająca życiu, utrata pracy, zdrada przyjaciela - powody są indywidualne. Jednak efekt jest zawsze taki sam - nic nie pozostaje już takie, jak było.

Serial "Ten moment" opowiada o ludziach i chwilach, które na zawsze odmieniły ich los - o tych trudnych do zapomnienia, bardzo dramatycznych minutach wywracających ich dotychczasowe życie do góry nogami. Towarzyszymy często obcym ludziom, których połączył ten sam ciąg wydarzeń. W takiej chwili zbiegają się wszystkie dotychczasowe ścieżki. Zdecydowane skoncentrowanie na momencie przemiany, zmieniającej wszystko chwili, jest dominującą osią serialu.Każdy odcinek serialu "Ten moment" opowiada fascynującą, wyjątkową i bardzo emocjonalną historię. W odróżnieniu od wielu innych formatów z rodzaju scripted reality, serial "Ten moment" wyróżnia technika splitscreenowa, która wizualizuje jednoczesność akcji. Na początku i na końcu wstawiane są krótkie komentarze bohaterów. Oszczędne wstawki lektora łączą ze sobą poszczególne wątki. Dynamiczny montaż i pełna napięcia muzyka tworzą bardzo emocjonalną kombinację, wciągając widza natychmiast w absolutnie realistyczną, pasjonującą historię.Jak doszło do tego dramatycznego momentu? Jakie na pozór przypadkowe wydarzenia doprowadziły do sytuacji, która zmieniła wszystko? Jak dziś wygląda życie tych ludzi? Serial "Ten moment", dzięki swej różnorodności, jest adresowany do szerokiej publiczności. Miłość, przemoc, tajemnice czy rodzinne historie - to tematy z życia wzięte, które oferują szerokie spektrum możliwości. Historie są w autentyczny sposób realizowane z udziałem odtwórców-amatorów.