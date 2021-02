W marcu rusza nowy kanał TVP Historia 2. Co w ramówce? Jak odbierać?

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (1 marca 2021 roku). Telewizja Polska uruchamia nowy kanał TVP Historia 2.

• Stacja dostępna będzie online oraz za pośrednictwem platformy hybrydowej.

Głównym celem nowego projektu jest zwiększenie zasięgu i poszerzenie grupy odbiorców TVP Historia. -- mówi Mateusz Matyszkowicz, Członek Zarządu TVP S. A.W ofercie programowej kanału TVP Historia 2 znajdą się produkcje publicystyczne, rozrywkowe, najlepsze filmy dokumentalne, seriale oraz kultowe produkcje poświęcone historii Polski i świata. W pasmach popołudniowych widzowie TVP Historia 2 będą mogli online oglądać najważniejsze programy nadawane na antenie TVP Historia oraz seriale historyczne emitowane na antenach głównych.- mówi Piotr Legutko, redaktor naczelny TVP Historia.W ofercie TVP Historia 2 znajdą się pasma tematyczne, kierowane do różnych grup wiekowych, ale przede wszystkim do ludzi młodych. Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i po północy emitowane będzie pasmo "Powtórka z historii", w którym znajdą się krótkie i ciekawe programy dotyczące najważniejszych faktów historycznych. Oferta jest przygotowana z myślą głównie o maturzystach. Nie zabraknie oferty dla pasjonatów historii, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej. Codziennie po godz. 22.00 w TVP Historia 2 rozpoczynać będzie się pasmo tematyczne. W poniedziałkowe wieczory widzowie będą mogli oglądać najciekawsze filmy biograficzne, we wtorki i środy - filmy festiwalowe oraz reportaże z oddziałów terenowych TVP, w czwartki - najlepsze seriale historyczne. Na piątkowe wieczory przygotowano bogatą ofertę programów o historii muzyki. Soboty to powrót do najciekawszych polskich, kultowych produkcji filmowych.TVP Historia 2 nadawać będzie także seriale historyczne, ekranizacje lektur szkolnych czy kultowe filmy o tematyce wojennej. W ofercie filmowej znajdą się takie tytuły jak: "Ludzie i bogowie", "Stulecie Winnych", "Wojenne dziewczyny", "Czas honoru", "Quo Vadis". Nie zabraknie też produkcji TVP "Korony królów". Od godziny 16.15 TVP Historia 2 będzie prowadziła simulcasting premierowych programów z anteny TVP Historia, a w niedzielę z anten głównych.Za przygotowanie oferty programowej TVP Historia 2 i budowanie nowej marki odpowiedzialna jest Judyta Syrek, dziennikarka związana z TVP od 2016 r. (prowadząca program "Sekrety mnichów", autorka filmu "Dialog. Życie zapisane w listach"), autorka popularnych książek o tematyce religijnej, współtworzyła portal Stacja7.pl.Chcąc uzyskać dostęp do TVP Historia 2 na platformie hybrydowej należy posiadać odbiornik telewizyjny, który odbiera sygnał telewizyjny z Naziemnej Telewizji Cyfrowej z wykorzystaniem tradycyjnej anteny, jest podłączony do internetu i ma aktywowaną w ustawieniach funkcję o nazwie HbbTV (Hybrid Broadband Broadcast Television). Aby ustalić sposób aktywacji funkcjonalności HbbTV należy sprawdzić instrukcję obsługi odbiornika udostępnioną przez producenta lub na internetowych stronach wsparcia producenta. Użytkownicy posiadający dostęp do usług HbbTV będą posiadali dostęp do programu TVP Historia 2 z poziomu serwisu HbbTV Telewizji Polskiej "Telewizja Naziemna" oraz poprzez kanały wirtualne na pozycji 92 i 94. W celu uruchomienia kanału z poziomu serwisu HbbTV "Telewizja naziemna" należy podczas oglądania programów Telewizji Polskiej nacisnąć na pilocie czerwony przycisk. Po wejściu do serwisu HbbTV "Telewizja Naziemna" należy wybrać TVP Historia 2 w menu kanałów na żywo i cieszyć się darmowym dostępem do oferowanych treści.