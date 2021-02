Rusza nowy sezon "19+" w TVN7. Z czym będą musieli zmierzyć się bohaterowie?

Łukasz Szewczyk

• Piękni, młodzi, odważni, pełni nadziei, planów na przyszłość i marzeń.

• Paczka przyjaciół tej wiosny zostanie wystawiona na kolejną próbę. Przed nimi wiele możliwości i pięknych chwil, ale także wyzwań i trudów.

Serial "19+" w TVN7 / Fot. materiały prasowe

Sezon wiosenny w "19+" rozpocznie się od mocnego uderzenia. Zuza urodzi synka! Przerażenie przyjaciół wywoła fakt, że poród będzie przedwczesny, a maluszek spędzi kilka tygodni w inkubatorze. Biologiczny ojciec dziecka oraz obecny partner Zuzy stanie przed nowym wyzwaniem w życiu - rolą taty. Dla Konrada okaże się to szczególnie trudne.Tymczasem w ekipie nastąpi emocjonalny rollercoaster. Magda wyprowadzi się od Leny, a w wolnym pokoju zamieszkają Iwona i Wojtek. Bardzo szybko okaże się, że to nie był dobry pomysł. Wojtek i Lena zbliżą się do siebie i znajdą wspólny język. Przystojny lekarz i atrakcyjna studentka medycyny, miłośnicy sportu - to oni wydadzą się być idealną parą. Iwona rozszaleje się z zazdrości o ukochanego. Choć Lena i Wojtek zarzekną się, że nic ich nie łączy, w rzeczywistości nie będą potrafili ukryć, że są sobą zauroczeni...Jedna z głównych i ulubionych bohaterek serialu, Mela, także znajdzie się w miłosnych tarapatach! Dziewczyna wydaje się szczęśliwa z Kacprem i sama uważa, że są najlepszą parą na świecie. Do czasu... Niespodziewanie pozna przystojnego, młodego zdolnego aktora... i, jakby rażona piorunem, zakocha się w chłopaku od pierwszego wejrzenia! Czy Mela zwalczy rodzące się uczucie i wybierze miłość z Kacprem?Ku rozpaczy wszystkich prowadzony przez Arka pub, ulubione miejsce spotkań ekipy, nieoczekiwanie stanie się ofiarą pandemii. To pogłębi tylko kłopoty małżeńskie Arka i Lucy, a ich związek zostanie wystawiony na ciężką próbę. Wkrótce Arek stanie przed koniecznością podjęcia jednej z najtrudniejszych decyzji w życiu - czy sprzedać Addiction?Z kolei Kacper i Krzysiek niespodziewanie stracą swoją aplikację. Krzysiek odkryje również, że jego dziewczyna Monika, za jego plecami, chce sprzedać komórki jajowe. Choć zrozumie motywacje Moniki, która sama utrzymuje schorowaną babcię, nie będzie umiał pogodzić się z oszustwem. Czy para przetrwa tę próbę? Jednocześnie Krzysiek rozpocznie pracę w korporacji, a jedyne, na czym mu jeszcze będzie zależeć, to jego zespół rockowy, Jagoodki. Chłopak zechce koniecznie udowodnić sobie, Monice i wszystkim dookoła, że wyda płytę i zrobi karierę!Niespodziewanie w kolejnej odsłonie serialu pojawi się wątek gangsterski! Rafał przez przypadek wejdzie w posiadanie torby pełnej pieniędzy i narkotyków. Przez chwilę uwierzy, że raz w życiu uśmiechnął się do niego los...