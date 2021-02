Trzeci sezon randkowego reality-show "Hotel Pradise" w TVN7 z Rajską Wyrocznią

Łukasz Szewczyk

• W trzeciej edycji "Hotelu Paradise" uczestnicy oraz widzowie przeniosą się na egzotyczny • Zanzibar. Żar tropików, błękitne fale oceanu i przebojowi single oraz singielki. Gorący będzie nie tylko klimat, ale też atmosfera podczas ich pobytu na zapierającej dech w piersiach wyspie.

Poprzednie sezony programu pokazały, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo potrwa jego rajska przygoda. Tym razem będzie jeszcze ciekawiej, gdyż w "Hotelu Paradise" pojawi się dużo więcej mieszkańców, a to oznacza o wiele więcej zwrotów akcji, zauroczeń, pokus, paktów, a nawet intryg.Pierwszego dnia w raju zamieszka dziewięcioro uczestników, z których każdy to silna indywidualność. Na początku ich karty będą czyste, jednak tuż po przekroczeniu progu hotelu zaczną się wypełniać. I nawet najmniejsze wydarzenie lub niespodziewana sytuacja mogą zaważyć na ich dalszych losach.Pobyt na wyspie to istny emocjonalny rollercoaster. Nikt nie wie, co przyniesie kolejny dzień, a - jak pokazały poprzednie edycje - w ciągu zaledwie kilku minut sytuacja może się zmienić o 180 stopni. Tym razem emocji i zaskakujących zwrotów akcji z pewnością będzie jeszcze więcej. A to wszystko za sprawą nowego elementu programu, którym jest Rajska Wyrocznia. Cóż to takiego? Zanim uczestnicy dokonają ostatecznego wyboru partnera podczas Rajskiego Rozdania, mogą zadać Klaudii jedno pytanie dotyczące wydarzeń dziejących się w domu. Odtąd żadne sekrety nie będą bezpieczne.Kto znajdzie tu miłość? Kto przyjedzie tylko po to, aby spędzić wakacje na egzotycznej wyspie? Komu nie drgnie powieka podczas wykonywania kolejnych zadań? W tym programie może się zdarzyć wszystko, a z pozoru nawet najbardziej beznadziejna sytuacja ma szansę okazać się wstępem do sukcesu lub miłości.