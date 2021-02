Premierowa wiosna w Telewizji WP. Nowe programy, sprawdzone formaty

Łukasz Szewczyk

• Wiosenną ramówkę Telewizji WP wypełnią nowe, inspirujące produkcje własne oraz dobrze znane już widzom formaty.

• Premierowe propozycje pomogą odkryć w sobie piękno, odświeżyć i przearanżować dom, zainspirują do stworzenia idealnej strefy wypoczynku na działce oraz dostarczą pomysłów na majówkowe grillowanie.

Program(środa, godz. 21.00), to nowa produkcja własna, w której specjaliści od wizerunku zabiorą uczestników nie tylko do kolorowego świata kosmetyków i stylizacji, ale także zainspirują ich do tego, aby nie bali się eksperymentować. Pokażą, że warto jest przejrzeć się w oczach bliskiej osoby i odważyć na zmianę, która poza innym kolorem włosów czy krojem sukienki, może przynieść akceptację, pewność siebie i radość z życia.(niedziale, godz. 13.00, od 25 kwietnia) to kolejna produkcja własna, w której widzowie zobaczą to, co kochają najbardziej - cały proces aranżacji wnętrza. Jedynym dozwolonym działaniem będzie tapetowanie, malowanie ścian, podłóg czy kafelków. W każdym odcinku prowadzący Karolina i Paweł Jakubowscy - małżeństwo i architekci wnętrz, będą podążać za potrzebami i historią bohaterów programu. Całość będzie niespodzianką dla jednego z członków rodziny, który nie będzie uczestniczył w przemianie, a zobaczy ją w finale.W programie(niedziela, godz. 13.30, od 23 maja) Telewizja WP pokaże, że działkowe przestrzenie, mogą być prawdziwą oazą, miejscem, gdzie można świetnie spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Widzowie zobaczą, że dostosowanie działek do swoich potrzeb wcale nie musi być drogim i czasochłonnym przedsięwzięciem. W każdym odcinku prowadzący z pomocą fachowców i bohaterów pokaże, jak zmienić ogródek w prawdziwy miejski raj - i to w jeden weekend.Program(sobota, godz. 11.45, od 24 kwietnia) zainspiruje widzów do grillowania z pomysłem, opowie o technikach, patentach i trikach na oryginalne dania. W każdym odcinku prowadzący przedstawi przepisy wraz z pysznymi dodatkami. Udowodni, że grillować można dosłownie wszystko. Nie ma ograniczeń, liczy się wyobraźnia i... technika. Grillowe spotkania czy biwaki przy ognisku, przy użyciu kilku prostych składników zmienią się w prawdziwą ucztę!Wiosna 2021 w Telewizji WP to także trzeci sezon lubianego przez widzów formatu(piąte, godz. 22.00, od 19 marca). Premierowe skecze wspólne prezentowane przez trzy najlepsze kabarety, improwizacje i oryginalna konferansjerka Kabaretu Chyba z Piotrem "Gumą" Gumulcem. W trzecim sezonie po raz pierwszy pojawią się nowe postacie: pani Księgowa, która bardzo chce zostać prezenterką telewizyjną, i profesor Miód-Pitny, który - pytany lub nie - wypowiada się na każdy temat. W premierowym sezonie wystąpią m.in.: Jurki, Zachodni, Czesuaf, Ciach, Kałasznikof, Antoni Gorgoń Grucha, Formacja Chatelet, Formacja Kwiaty, Adam Grzanka, Bartosz Gajda, Laura Breszka, Tomasz Nowaczyk.Wiosną w Telewizji WP nie zabraknie też programów, które budzą już wielkie emocje w innych krajach.to program, w którym prowadzący zadba, by uczestnicy stali się pewni siebie oraz odzyskali wiarę we własne piękno. W programietytułowy szef kuchni zrobi co w jego mocy, aby pomóc borykającym się z problemami restauracjom - w zaledwie 24 godziny. W programiewysportowani śmiałkowie udowodnią, że warto być w dobrej kondycji. Pięcioosobowe drużyny zmierzą się z najbardziej wyczerpującymi torami przeszkód.