Wiosna w TV Puls i Puls 2. Sprawdzone seriale, animacje i premiery filmowe

Łukasz Szewczyk

• Wiosna 2021 roku w TV Puls to przede wszystkim premierowe odcinki seriali "Lombard. Życie pod zastaw" oraz "Rodzinny interes"

• Stacja stawia także na filmowe hity, wśród nich telewizyjna premiera "Fighter"

Wiosnę w TV Puls rozpocznie przedpremiera pierwszego odcinka ósmego sezonu serialujuż w piątek 2(6 lutego), o godz. 20:00. Emisja kolejnych, 60 odcinków premierowych od 1 marca 2021 roku, od poniedziałku do piątku o godzinie 19:00. W najsłynniejszym polskim lombardzie jak zawsze zobaczymy życiowe, wciągające historie. Poznamy m.in. tajemnicę zaginionej malarki, której obraz pojawi się w lombardzie, kryminalną historię związaną z księgozbiorem z pewnej biblioteki czy klienta o nazwisku Jeziorak (Jerzy Skoczylas), który zaintryguje pracowników lombardu przedmiotami pod zastaw od wnuczka... W tym sezonie "Lombard" świętuje też jubileuszowy 400. Odcinek.Również od 1 marca TV Puls zaprasza na premiery 50 odcinków czwartego sezonu serialu(emisja od poniedziałku do piątku o godz. 17:00). W nowym sezonie jak zawsze oldtimery, a także m.in. wojskowy jeep, sportowe auto, Fiat 126p i dużo, dużo więcej! Każdy odcinek to inna historia - poznamy m.in. ekscentrycznego klienta, który w "Bella Ella" będzie chciał czesać peruki, historię strażaków i ich zepsutego wozu czy perypetie panny młodej, której ktoś sabotuje nadchodzący ślub...Wiosna w TV Puls to także filmy, wśród nich(sobota 27 lutego, 20:00) z Piotrem Stramowskim i Mikołajem Roznerskim oraz premiera filmu akcjiz Willem Smithem i Margot Robbie (niedziela 28 lutego, 20:00). Na marzec TV Puls szykuje takie hity z gwiazdami jak m.in.: katastroficzny "San Andreas" z Dwaynem Johnsonem (niedziela 7 marca, 20:00), oscarowy "Mad Max: Na drodze gniewu" z Charlize Theron i Tomem Hardym (niedziela 14 marca, 20:00), "Plan ucieczki" z Sylvestrem Stallone i Arnoldem Schwarzeneggerem (niedziela 21 marca, 20:00) czy "Cudzoziemiec" z Jackie'm Chanem i Pierce'em Brosnanem (sobota 27 marca, 20:00).Wiosna w PULS 2 to m.in. animacje dla dzieci i ich rodziców w ramach pasma Puls Kids, które 9 marca kończy rok. Z tej okazji Puls Kids zaprasza na nowe seriale - są to m.in. "Miraculum: Biedronka i Czarny Kot" (nowe odcinki: poniedziałek-piątek od 1 marca, 15:30) czy "Dolina Muminków" - najnowsza (2019) adaptacja słynnej powieści Tove Jansson (niedziele od 7 marca, 19:00).W sobotnim pasmie "Super Sobotnie Animacje" PULS 2 przygotował jak zawsze najlepsze pełnometrażowe animacje kinowe jak: "Vaiana. Skarb oceanu" (sobota 27 lutego, 20:00), "Gdzie jest Dory" (sobota 6 marca, 20:00), "Wielka Szóstka" (sobota 13 marca, 20:00) czy "Odlot" (sobota 20 marca, 20:00).Codziennie po godzinie20:00 PULS 2 zaprasza na seriale kryminalne jak "Zabójcze umysły", "FBI", "Agenci NCIS", programy rozrywkowe i filmy fabularne.