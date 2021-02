Pięściarska sobota w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• W sobotę TVP Sport pokażę galę Suzuki Boxing Night z Lublina, podczas której w pojedynku zmierzą się m.in. Damian Durkacz i Dominik Kida.

• Następnie transmisja gali z Hard Rock Stadium w Miami. W walce wieczoru na ringu spotkają się mistrz WBA i WBC wagi super średniej Saul "Canelo" Alvarez i Avni Yildirim

W piątej edycji Suzuki Boxing Night zmierzą się tylko polscy pięściarze. W jednym z najciekawszych pojedynków o zwycięstwo powalczą dwaj Mistrzowie Polski: Damian Durkacz w kategorii do 63 kg i Dominik Kida w kategorii do 69 kg. Na ringu zobaczymy również złotego medalistę Mistrzostw Polski w wadze do 81 kg Daniela Adamca i Piotra Szczukowskiego, z kolei Sebastian Wiktorzak zmierzy się z Mateuszem Goińskim. Walki mistrzów lub wicemistrzów Polski odbędą się także w najwyższych kategoriach wagowych i wezmą w nich udział m.in.: Tomasz Niedźwiecki w kategorii 91 kg i Oskar Safaryan w kategorii +91 kg.Suzuki Boxing Night skomentuje Piotr Jagiełło, a reporterem będzie Maciej Barszczak. W studiu u Anny Kozińskiej walkę omówi Albert Sosnowski, były mistrz świata organizacji WBF i mistrz Europy EBU wagi ciężkiej.Po polskich pojedynkach bokserskich, widzowie TVP Sport obejrzą galę z Miami, gdzie zapowiadają się trzy ciekawe starcia. W wadze ciężkiej chiński pięściarz Zhilei Zhang (22-0, 17 KO) zmierzy się z Jerrym Forrestem z USA (26-4, 20 KO). W wadze muszej spotkają się meksykanin Julio Cesar Martinez (17-1, 13 KO) z McWilliemsem Arroyo Acevedo (20 - 4, 15 KO) z Portoryko. Stawką pojedynku będzie pas organizacji WBC. W walce wieczoru widzowie zobaczą starcie mistrza federacji WBA i WBC w wadze super średniej Saula "Canelo" Alvareza (54 - 1 - 2, 36 KO) z Avnim Yildirimem (21 -2, 12 KO).Pojedynki skomentują: Janusz Pindera i Grzegorz Proksa, były mistrz Europy w wadze średniej. Gospodarzami studia będą Mateusz Borek i Kacper Bartosiak, a gośćmi wieczoru pięściarze: Maciej Sulęcki i Maciej Miszkiń.