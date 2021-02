Cała PGE Ekstraliga do 2025 roku w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Canal+ wygrał przetarg, na mocy którego przedłużył prawa telewizyjne do transmisji PGE Ekstraligi.

• Mecze najlepszej żużlowej ligi świata będzie można nadal oglądać w kanałach sportowych nadawcy oraz w serwisie CANAL+ online aż do 2025 roku.

W sezonie 2021 realizowana będzie aktualna umowa telewizyjna, a mecze najlepszej żużlowej ligi świata będzie można oglądać w Canal+ i Eleven Sports. Aktualnie Canal+ prowadzi rozmowy z Eleven Sports na temat potencjalnej umowy sublicencyjnej, która miałaby obowiązywać od 2022 roku, obejmującej maksymalnie 50 proc. spotkań PGE Ekstraligi, przy zachowaniu pierwszeństwa Canal+ w wyborze dwóch pierwszych meczów w każdej rundzie sezonu zasadniczego, oraz każdej rundzie play-off. Canal+, tak jak miało to miejsce przy okazji obecnej umowy, zachowa wyłączność na obydwa mecze finałowe.Od sezonu 2022 kibice żużla będą mogli emocjonować się 70 spotkaniami w sezonie. Wynika to z dodania do terminarza PGE Ekstraligi dodatkowych trzech podwójnych meczów ćwierćfinałowych. W ramach zawartej umowy nadawca ma prawo do publikacji, m.in. internetowego magazynu skrótów, programów z zapowiedziami i podsumowaniami spotkań, kulis meczów, transmisji z PGE IMME, a także Gali PGE Ekstraligi. Nowy kontrakt uwzględnia również pakiet praw międzynarodowych z możliwością udzielenia sublicencji.- mówi Wojciech Stępniewski, prezes zarządu Ekstraligi Żużlowej sp. z o.o.- dodaje Edyta Sadowska, prezes zarządu i dyrektor generalna CANAL+ PolskaOd maja 2020 roku, mecze PGE Ekstraligi można oglądać w serwisie Canal+ Online. W związku z przedłużeniem umowy do 2025 roku, wszystkie mecze najlepszej żużlowej ligi świata obejrzeć będzie można za pośrednictwem tej usługi. Canal+ wyprodukuje wszystkie spotkania sezonu przy użyciu minimum jedenastu kamer, w najwyższym możliwym standardzie technologicznym. Mecz poprzedzający magazyn PGE Ekstraligi, który jest produkowany ze stadionu, realizowany będzie przy użyciu kamery typu "kran" zlokalizowanej wewnątrz toru oraz z użyciem drona. Od nowego sezonu do transmisji PGE Ekstraligi zostaną wprowadzone dane z telemetrii, które będą przekazywane do widza w czasie rzeczywistym, a w parku maszyn pojawią się kamery bezprzewodowe, które umożliwią pokazanie większej liczby szczegółów oraz materiałów zakulisowych. W meczach rundy finałowej zastosowana będzie dodatkowo bezprzewodowa kamera typu "line cam" zawieszona nad torem, która pozwoli pokazać żużlowe emocje z innej perspektywy i w najwyższej możliwej jakości.PGE Ekstraliga od sezonu 2022 będzie emitować i wykorzystywać materiały multimedialne z meczów w ramach pakietu dostępu do informacji w tym m.in mini highlights, skróty meczów oraz zwiększy liczbę publikacji wideo w mediach społecznościowych. Spółka zarządzająca rozgrywkami posiada też prawa do transmisji magazynu internetowego oraz prawa do wykorzystania materiałów archiwalnych.Transmisje meczów PGE Ekstraligi można obejrzeć za pośrednictwem serwisu Canal+ Online na urządzenia Android i iOS, telewizory Android TV, Apple TV, dekoderze CANAL+ BOX 4K oraz na stronie canalplus.com. Spotkania PGE Ekstraligi dostępne będą również tak jak dotychczas, na platformach satelitarnych oraz w sieciach kablowych na kanale nSport+.