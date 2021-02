"Skazani na siebie", "Droga powrotna", "Batman: Hush", nowe seriale - marzec w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Skazani na siebie", "Droga powrotna", "Batman: Hush", "Agenciaki", "Monica i przyjaciele" - to główne premiery filmowe miesiąca na antenie HBO

• Wśród serialowych premier m.in. "Bo to grzech", "Pokolenie", "Księga czarownic II", Wampiry: Dziedzictwo III"

W marcu 2021 roku kanał filmowy HBO w ramach pasma Niedzielny Megahit przygotował premierę filmu:(7 marca) - Anne Hathaway oraz Chiwetel Ejiofor jako para, która właśnie postanowiła się rozstać, ale lockdown zmusił ich do pozostania pod jednym dachemDodatkowo w niedziele marca HBO rozpocznie emisję serialu kryminalnego. Prywatny detektyw Cormoran Strike i jego współpracowniczka Robin Ellacott powracają, aby rozwikłać tajemnicę zbrodni z przeszłości. Kolejna odsłona serialowej ekranizacji cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling.Stacja przygotowała także trzyczęściową widowiskową ekranizację powieści J.R.R. Tolkiena "Hobbit, czyli tam i z powrotem", na którą złożą się: "Hobbit: Niezwykła podróż" (14 marca), "Hobbit: Pustkowie Smauga (21 marca), "Hobbit: Bitwa Pięciu Armii (28 marca).Pozostałe premiery miesiąca:(6 marca) - kino familijne opowiadające o grupie przyjaciół, którzy próbują odnaleźć zaginionego szczeniaka. Adaptacja kultowego brazylijskiego komiksu;(19 marca) - nowy złoczyńca znany jako Hush zrobi wszystko, aby dopaść Batmana. Adaptacja przełomowej klasycznej opowieści DC;(20 marca) - film animowany o dwóch bardzo różnych od siebie agentach specjalnych, którzy muszą współpracować, aby odzyskać ściśle tajny ładunek skradziony przez nieznanych bandziorów;(27 marca) - Ben Affleck jako zmagający się losem i nałogiem były sportowiec, który dostaje od losu drugą szansęSerialowe nowości miesiąca w HBO:(od 7 marca, HBO) - prywatny detektyw Cormoran Strike i jego współpracowniczka Robin Ellacott powracają, aby rozwikłać tajemnicę zbrodni z przeszłości. Kolejna odsłona serialowej ekranizacji cyklu powieści kryminalnych J.K. Rowling.(od 9 marca, HBO) - opowieść o miłości, życiu i stracie autorstwa Russella T. Daviesa. Serial koncentruje się na historiach przyjaźni i miłości widzianych oczami trzech młodych gejów rozpoczynających nowe życie w Londynie, w dobie kryzysu AIDS w latach 80(9 marca, HBO) - drugi sezon zabiera widzów w podróż w czasie do elżbietańskiej Anglii. Matthew oraz Diana znajdują się w XVI wiecznym Londynie, gdzie próbują się ukryć się przed członkami Kongregacji(12 marca, HBO) - trzeci sezon serialu kryminalnego z Timem Rothem w roli policjanta, który musi poradzić sobie ze skomplikowanymi zawodowymi i rodzinnymi sprawami(od 14 marca, HBO3) - trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Produkcja jest kontynuacją takich hitów jak "Pamiętniki wampirów" oraz "The Originals"(od 15 marca, HBO) - nowy serial Max Original opowiadający o grupie młodych ludzi, którzy szukając swojego miejsca w życiu, eksplorują własną tożsamość i seksualność(od 18 marca, HBO) - serial dokumentalny HBO o zuchwałym oszustwie w przemyśle motoryzacyjnym - opowiada historię Elizabeth Carmichael, która zyskała rozgłos, wypuszczając na rynek trójkołowy pojazd w latach siedemdziesiątych XX wieku(od 20 marca, HBO3) - czwarty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu "Teoria wielkiego podrywuRamówka HBO to także premiery dokumentalne. Pierwsza propozycja miesiąca to dwuczęściowy dokument HBO(11 marca), który przedstawia nowe spojrzenie na sukces i upadek oraz wielki powrót na szczyt światowej ikony jaką jest Tiger Woods. Z kolei(18 marca) to film dokumentalny inspirowany przełomową wystawą nieżyjącego już artysty i kuratora Davida Driskella "Two Centuries of Black American Art". Z kolei(25 marca) to dokument przedstawiający portret Margaret Atwood, niezwykłej kobiety i pisarki, autorki powieści Opowieść podręcznej.W marcu 2021 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "Dno mojej chwały" (1 marca), "Cicha impreza" (5 marca), "Cicha wojna" (8 marca), "Ogień" (14 marca), "Tylko zwierzęta nie błądzą" (20 marca), "Każdego dnia" (21 marca), "Młodzi, do dzieła!" (22 marca), "Oszustki" (28 marca).Z koleipokaże takie premiery jak: "Ostatni i pierwsi ludzie" (6 marca), "Okno na morze" (7 marca), "Póki trwa wojna" (13 marca), "Diablada" (14 marca), "Wierzba" (20 marca), "Na skraju świata" (21 marca), "Dziewczynka z Parku Igieł" (27 marca), "Syn" (28 marca),