Włoski szlagier, ważny test Realu Madryt, mecz na szczycie ligi portugalskiej - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie hit AS Roma - AC Milan, który może mieć duże znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo Włoch.

• Widzowie stacji będą mogli obejrzeć również ciekawie zapowiadające się spotkanie ligi hiszpańskiej pomiędzy Realem Madryt a Realem Sociedad

• Kibicom zaprezentują się także drużyny Polaków, m.in. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego, Borussia Dortmund Łukasza Piszczka i Olympique Marsylia Arkadiusza Milika.

AS Roma i AC Milan utrzymują miejsca w ścisłej czołówce Serie A TIM i starają się odrobić kilkupunktową stratę do prowadzącego w tabeli Interu Mediolan. Najbliższy mecz będzie dla obu drużyn wyjątkowo ważny, bo wygrana z groźnym rywalem znacznie wzmocni ich pozycję w walce o mistrzostwo Włoch. Zarówno Wilki, jak i Rossoneri grają w tym sezonie ofensywnie i strzelają mnóstwo goli. Tak było w ich jesiennym spotkaniu, które zakończyło się remisem 3:3. Tym razem pod obiema bramkami może być równie gorąco, ponieważ na Stadio Olimpico wystąpi wielu kreatywnych i skutecznych piłkarzy, jak choćby Henrich Mychitarian, Jordan Veretout, Zlatan Ibrahimović czy Hakan Çalhanoğlu.Świetnego widowiska można spodziewać się także na Stadio Giuseppe Meazza, gdzie wspomniany Inter Mediolan podejmie Genoę CFC. W ostatnich tygodniach ekipa Nerazzurrich wyrosła na faworyta numer jeden wyścigu o tytuł mistrzowski. W jej szeregach formą imponuje przede wszystkim duet Romelu Lukaku - Lautaro Martínez, który w bieżących rozgrywkach ma na koncie już 35 bramek i 12 asyst. W weekend rozpędzonym gospodarzom nie będzie jednak łatwo, bo rywale z Genui od 6 stycznia w spotkaniach wyjazdowych nie tylko nie przegrali, ale nie stracili nawet gola. Dla gości ten mecz jest szansą na pierwszy od 17 lat triumf nad Interem na jego stadionie.Hitem 25. kolejki LaLiga Santander będzie starcie broniącego mistrzostwa Hiszpanii Realu Madryt z mocnym Realem Sociedad. Na Estadio Alfredo Di Stéfano zapowiada się ekscytujący spektakl, bo obie drużyny są w dobrej formie. Królewscy zajmują drugie miejsce w tabeli i są blisko odrobienia strat do lidera, Atlético Madryt, dlatego bardzo potrzebują zwycięstwa. W ich składzie ponownie pojawi się nieoceniony Karim Benzema, który wraca do gry po kilkudniowej przerwie spowodowanej lekkim urazem. Dla gości punkty zdobyte w tym spotkaniu będą równie istotne, bo zaciekle walczą o awans do europejskich pucharów. Ekipa z San Sebastian liczy głównie na 21-letniego Alexandra Isaka, który w poprzedni weekend ustrzelił swój pierwszy hattrick w LaLiga Santander.Ciekawie powinno być też na Estadio de la Cerámica, gdzie wspomniane Atlético Madryt zmierzy się z mającym wysokie aspiracje Villarrealem CF. Zawodnicy trenera Diego Simeone przed tygodniem sensacyjnie przegrali 0:2 z Levante UD. Teraz zrobią wszystko, by wrócić na zwycięską ścieżkę, bo tylko to zagwarantuje im utrzymanie prowadzenia w tabeli. W barwach Atléti kluczowa będzie postawa Luisa Suáreza, João Féliksa i Marcosa Llorente, którzy odpowiadają za większość akcji ofensywnych madrytczyków w bieżącej kampanii. O sukces w konfrontacji z Villarrealem może być im trudno, bo gospodarze od lipca doznali u siebie tylko jednej porażki, co jest najlepszym wynikiem w LaLiga Santander.W najbliższy weekend uwaga fanów ligi portugalskiej będzie skupiona na Estádio do Dragão, gdzie drugie w tabeli FC Porto podejmie lidera, Sporting CP. Gospodarze tracą do drużyny z Lizbony 10 punktów, więc powinni zacząć odrabiać straty już od tego meczu, jeśli chcą zachować realną szansę na obronę mistrzostwa kraju. Natomiast goście w przypadku zwycięstwa znajdą się w komfortowym położeniu przed dalszą częścią sezonu. Poprzednie spotkanie tych ekip było niezwykle zacięte i zakończyło się remisem 2:2. Tym razem również można oczekiwać wielu trafień, bo w barwach Smoków z Porto i Lwów z Lizbony zagrają m.in. Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Sérgio Oliveira, Mehdi Teremi, Jesús Corona i Otávio. To dynamiczni zawodnicy, którzy od września mieli udział w 70 golach strzelonych przez swoje zespoły.Bayern Monachium, który ma już tylko dwa punkty przewagi nad RB Lipsk, w ten weekend będzie bronił pozycji lidera Bundesligi w starciu z 1. FC Köln. Bawarczycy nie przegrali ligowego meczu na Allianz Stadium od listopada 2019 roku, ale muszą mieć się na baczności, bo ich rywal odniósł w tym sezonie już kilka sensacyjnych zwycięstw, między innymi z Borussią Dortmund i Borussią Mönchengladbach. W szeregach gospodarzy wiele będzie zależało od niezawodnego, który w dotychczasowej karierze strzelił ekipie z Kolonii aż 12 goli. Polski snajper może liczyć w tym spotkaniu na wsparcie Joshuy Kimmicha i Kingsleya Comana, dwóch najlepiej asystujących piłkarzy w obecnych rozgrywkach Bundesligi.Emocji nie powinno zabraknąć także w konfrontacji Borussii Dortmundz Arminią Bielefeld. Zawodnicy BVB spisują się coraz lepiej i powrócili do gry o najwyższe cele. Szczególnie groźni są Erling Haaland i Jadon Sancho, którzy w pięciu ostatnich występach zanotowali łącznie osiem trafień i pięć asyst. Jednak goście z Bielefeld na pewno nie przestraszą się silnego zespołu z Dortmundu. Próbkę swoich możliwości zaprezentowali w ubiegłym tygodniu w Monachium, remisując z Bayernem 3:3. Czy na Signal Iduna Park zatrzymają kolejnego z gigantów niemieckiego futbolu?Olimpijskie derby to jedna z najbardziej porywających rywalizacji we francuskim futbolu. Najbliższe starcie Olympique Marsylia z Olympique Lyonnais będzie miało duży wpływ na układ w czołówce tabeli Ligue 1 Uber Eats, bo gospodarze walczą o awans do europejskich pucharów, a goście są poważnym kandydatem do mistrzostwa kraju. To oznacza, że na Stade Vélodrome oba zespoły zagrają o pełną pulę! W barwach OM kibice będą mogli zobaczyć, który stoczy snajperski pojedynek z gwiazdą ekipy z Lyonu, Memphisem Depayem. Polak dopiero aspiruje do tego, by stać się gwiazdą francuskiej ekstraklasy, a Holender zapracował na to miano występami w pięciu ostatnich latach, kiedy zdobył dla swojego klubu 69 bramek i zaliczył 50 asyst.Plan transmisji:Piątek (26 lutego):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Mikołaj Kruk• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Majak, Kuba OstrowskiSobota (27 lutego):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Mitrut• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Wszołek, Tomasz Zielińskistudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świrkula• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Piotr Czachowski, Antoni Partum• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz ŚwięcickiNiedziela (28 lutego):• 12:25 Serie A TIM:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Mitrut, Kuba Ostrowski• 13:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Dominik Mucha, Antoni Partum• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 4)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Urban• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Dominik Mucha• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Dominik Mucha• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (1 marca):• 19:55 Liga NOS:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 20:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Marcin Gazda