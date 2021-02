Derby Poznania, polski klasyk, angielski pojedynek - piłkarski weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Piłkarski weekend w Canal+ Sport

• W Premier League Chelsea zagra z Manchesterem City, a w PKO Bank Polski Ekstraklasie Warta Poznań w derbowym spotkaniu zmierzy się z Lechem

Emocji nie zabraknie w PKO Bank Polski Ekstraklasie. W drugich w XXI wieku derbach Poznania Warta podejmie Lecha. Chociaż nic na to nie wskazywało, to właśnie piłkarze Piotra Tworka podchodzą do tego spotkania z wyższego miejsca w tabeli. Zawodnicy Kolejorza w ostatniej kolejce przełamali złą passę pięciu meczów bez zwycięstwa, ale tylko regularne punktowanie może ich zbliżyć do gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Mecz w Grodzisku Wielkopolskim pokażemy w piątek, o godzinie 20:25 w Canal+ Sport Komentatorami tego widowiska będą Bartosz Gleń i Radosław Majdan. Z kolei w sobotę będziemy świadkami polskiego klasyka - Górnik Zabrze zagra z Legią Warszawa.Przez wiele lat to właśnie pojedynki Chelsea z Manchesterem United cieszyły się największym zainteresowaniem wśród kibiców Premier League. Obecnie obie drużyny znajdują się w czołówce, ale celem "The Blues" i "Czerwonych Diabłów" jest dogonienie uciekającego lidera - Manchesteru City. Jest to także mecz, który może przybliżyć którąś z ekip do miejsca premiowanego startem w Lidze Mistrzów. Kto wyjdzie z tej bitwy zwycięsko? O tym przekonamy się już w niedzielę, 28 lutego o godzinie 17:25. Mecz w Canal+ Sport skomentują Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.Plan transmisji:Piątek (26 lutego):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Tomasz ĆwiąkałaSobota (27 lutego):• 08:30(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 16:30 LaLiga:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Bojanowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Cezary Olbrycht, Radosław Majdan• 18:25 Bundesliga:(Canal+ Premium)komentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Marek Jóźwiak• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Rafał Nahorny• 20:55 LaLiga:(Canal+ Family / Canal+ Now)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Lipiński• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał DębińskiNiedziela (28 lutego):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Wojciech Jagoda• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 12:55 Premier League:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Ćwiąkała• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Kamil Kosowski• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Filip Surma, Michał Żewłakow• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Domagała, Michał Gutka• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Krzysztof Bandych, Marek Bojanowski• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 17:55 Bundesliga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Kaczmarczyk• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:10 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Przemysław Rudzki• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Rafał Dębiński - Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:30(Canal+ Sport 3 / Canal+ Online)prowadzący: Bartosz IgnacikPoniedziałek (1 marca):• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski