Startuje czwarta edycja "The Voice Kids" w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Dwójka rozpoczyna emisję nowej edycji muzycznego show z udziałem utalentowanych muzycznie dzieci - "The Voice Kids"

Marcin Maciejczak, Viki Gabor, Roksana Węgiel, Zuza Jabłońska, Ania AniKa Dąbrowska i Mateusz Golicki zachwycili swoimi występami w poprzednich edycjach "The Voice Kids" i zaskarbili serca milionów Polaków. Zwycięscy polskiej edycji "The Voice Kids", stają się idolami najmłodszych, udowadniają, że marzenia się spełaniają.W czwartej edycji programu na scenie zobaczymy dzieci w wieku 8-14 lat. W roli trenerów, którzy pomogą najmłodszym rozwijać muzyczny talent wystapią: Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron z zespołu Afromental.Do czwartej edycji "The Voice Kids" zgłosiło się sześć tysięcy osób. Podczas "Przesłuchań w Ciemno" na scenie zaśpiewa ponad 70 dzieci. W kolejnym etapie - w "Bitwach", na scenie zobaczymy występy trójki dzieci, ale tylko jedno z nich przejdzie dalej. W finałowym odcinku widzowie biorący udział w głosowaniu SMS wybiorą zwycięzcę, który zdobędzie tytuł Najlepszego Głosu w Polsce "The Voice Kids" i nagrodę pieniężną na przyszłą edukację w wysokości 50 tys. złotych.W roli prowadzących Ida Nowakowska-Herndon i Tomasz Kammel.