Kabarety wracają do TVP. Nowy program "Kabaret. Super Show Dwójki"

• Wiosenną nowością TVP będą kabarety

• Telewizyjna Dwójka rozpoczyna emisję nowego programu "Kabaret. Super Show Dwójki"

W nowym programie "Kabaret. Super Show Dwójki" gospodarze -wraz ze swoimi gośćmi zaprezentują wszystko to, co na kabaretowej scenie najlepsze. Będą kultowe skecze oraz specjalnie na potrzeby programu przygotowywane premiery, nie zabraknie muzyki, parodii, gagów i błyskotliwych żartów. Stałym elementem programu będą zabawne relacje, jako "Pani Wiesi na tropie" orazz kabaretu Pod Wyrwigroszem, który w specjalnych występach, sparodiuje wykonawców polskiej sceny muzycznej. Stale towarzyszyć widzom będą również, którzy prócz własnych skeczy, na finał każdego odcinka przygotują również wspólny występ z gospodarzami.z Kabaretu Zachodniego wykorzysta natomiast cały kabaretowy potencjał ulicznej sondy, by dowiedzieć się co myślą ludzie w cyklu "Co tu ten tego?". W "Kabaret. Super show Dwójki" wiosną zobaczymy również m.in.i taneczną formację, znaną z zaskakujących skeczy bazujących na ruchu i tańcu.O taneczną oprawę programu zadbają tancerze z Egurrola Dance Studio, a najlepszymi muzycznymi puentami podzieli się z widzami"Kabaret. Super show Dwójki" to powrót kabaretów do Telewizji Polskiej. Pomysłodawcami cyklu i reżyserami są Tomasz Klimek i Mikołaj Dobrowolski. W pierwszej serii widzowie zobaczą dwanaście premierowych odcinków.