Nowe programy wiosną w TVP3

Łukasz Szewczyk

• Wiosenna ramówka TVP3

Od 1 marca TVP3 emitować będzie program(poniedziałek -piątek, godz. 13.00). Jest to magazyn, którego głównym celem będzie przekazanie widzowi wiedzy na temat możliwości korzystania ze środków unijnych. Autorzy podpowiedzą, gdzie szukać pomocy, jeśli chce się rozbudowywać czy unowocześniać gospodarstwo rolne. W programie nie zabraknie praktycznych porad oraz wyjaśnień, jak ubiegać się oraz jak się rozliczać z otrzymanych dotacji. Ponadto w audycji pojawią się sugestie, jak stopniowo zmieniać profil gospodarstwa i jak unowocześniać produkcję. Ważnym elementem audycji będzie wyjaśnianie zawiłości prawnych związanych z funkcjonowaniem w przemyśle rolniczym.Nowością będzie(emisja w soboty o godz. 12.30, 12.50 i 16.20, od 20 marca), czyli wiosenne informacje regionalne przygotowywane przez poszczególne oddziały Telewizji Polskiej.Z kolei(poniedziałek, godz. 17.00, od 12 kwitnia)to realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim magazyn autorstwa Bartłomieja Grudnika i Agnieszki Żmijewskiej poświęcony jest historii pieniądza i bankowości na ziemiach polskich. Cykl składa się z trzech odrębnych tematycznie części. Pierwsza część programu poświęcona będzie historii pieniądza w nowoczesnej filmowej formule i przybliży historię środków płatniczych. Autorzy w przystępny sposób wyjaśnią skąd wzięły się pieniądze, jak wyglądały w różnych epokach i krajach oraz do czego służyły i służą do dziś. W kolejnych częściach serii przybliżona zostanie historia polskiej bankowości centralnej oraz waluty. Widzowie dowiedzą się też więcej o zbiorach wyjątkowej instytucji, jaką jest "Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego". Omówione zostaną ciekawostki, np.: jak powstają szkice i wzory banknotów NBP, dlaczego niektóre projekty nie zostały zrealizowane, gdzie drukuje się pieniądze, ile waży najcięższa moneta, dlaczego plastikowe karty i bankomaty zastąpiły bilon i banknoty.Kościół katolicki w Polsce odpowiada na społeczne potrzeby ubogich i jest największą instytucją charytatywną w kraju. Wsparcie instytucji kościelnych dociera do ok. 3 mln beneficjentów, przy czym nie zawsze są to pojedyncze osoby. W takim ujęciu liczba ta znacznie rośnie. W programie(czwartek, godz. 12.30) nie zabraknie tematów, bohaterów i konkretnych przykładów charytatywnych działań polskiego kościoła.