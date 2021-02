Wiosna w TVP Rozrywka

Łukasz Szewczyk

• Wiosenne nowości TVP Rozrywka

Wiosenna ramówka TVP Rozrywka to przede wszystkim(czwartek, godz. 22.30), czyli nowa odsłona popularnego "Kabaretu za Kulisami". Mirek Gancarz jako gospodarz programu będzie gościł popularnych artystów polskiej sceny kabaretowej. Ciekawe i zabawne jak na twórców kabaretów rozmowy odsłonią niektóre tajemnice polskiej sceny komediowej. Każdy z odcinków to potężna dawka humoru i ciekawostek. Dobry humor ma dobre kulisy.Co robią zwierzęta kiedy ich nie widzimy, co oznacza, że kot lub tygrys machają ogonem? W intrygujący świat zwyczajów zwierząt zaprasza dr Andrzej Kruszewicz w programie(niedziela, godz. 13.55, od 7 marca). Robi to z przymrużeniem oka, wyłapuje ciekawostki i podobieństwa do ludzkich zachowań. Jak się okazuje miłość, czułość, lojalność, wierność to nie są tylko ludzkie wynalazki. I nie jesteśmy jedynym gatunkiem walczącym o władzę, znającym zdradę, oszustwo czy manipulację. Prywatne życie zwierząt z doktorem Kruszewiczem to pasjonująca wędrówka odkrywającą tajemnice dzikiej natury.Od kwietnia na antenie TVP Rozrywka pojawi się kontynuacja popularnego cyklu muzycznego. Zobaczymy w nim najbardziej znanych kompozytorów, autorów tekstów i wykonawców. Gwiazdy, znane przeboje i... coś co nas zawsze szalenie interesuje - historia ich powstania. Uczta dla miłośników polskiej muzyki rozrywkowej.