Nowe seriale, rozrywka, filmowe wieczory wiosną w TVP HD

Łukasz Szewczyk

• Wiosenna ramówka TVP HD

• Na ofertę składają się przede serialowe nowości, kontynuacje audycji i wybrane programy rozrywkowe z anten TVP1 i TVP2 oraz pasma filmowe z tytułami dedykowanymi TVP HD.

Wiosenną nowością TVP HD jest serial obyczajowy. Losy rosyjskiej modelki słynnej na zachodzie, oklaskiwanej w Paryżu, nazywanej przez radziecką prasę narodowym dobrem ZSRR. Po powrocie z pokazów do domu czeka ją jednak radziecka rzeczywistość: zawiść, intrygi i tragiczna miłość. Czym skończy się dla Kati piękna bajka o karierze modelki?Wiosna w TVP HD to przede wszystkim powtórki premierowych produkcji z głównych anten Telewizji Polskiej: "Młodzi lekarze", "The Voice Kids", "Na dobre i na złe", "Dookoła Bałtyku", "Na sygnale", "Tamte lata, tamte dni", "Komisarz Alex", "To był rok!", "Projekt dom", "Operacja zdrowie", "M jak miłość", "Ojciec Mateusz", "Kabaret. Super show Dwójki", "Przyjaciele na zawsze", "Stulecie winnych", "Kuchnia żydów polskich", "W kotle historii", "Okrasa łamie przepisy", "Wojciech Cejrowski - Boso przez świat", "Wielkie rodziny", Sekretne życie kotów".Stacja kontynuuje pasmo rekonstrukcji, a w nich m,in. "Ekstradycja III, "07 zgłoś się" oraz "Czterdziestolatek". Nie zabraknie także serialowych powtórek, wśród nich m.in. "Rodzinka.pl", "osiecka", "Leśniczówka", "O mnie się nie martw" czy "Anna Karenina".TVP HD to także wieczory filmowe. W repertuarze m.in. "Nele w Berlinga", "Dziewczyna heretyka", "Zakochani w Amsterdamie", "Magia w blasku księżyca", "Królowie życia", "Królowa wyprzedaży", "Przychodzi facet do lekarza", "Morderstwo w Dunkierce", "Pracownik miesiąca", "Morderstwo w Valenciennes", "Faceci od kuchni", "Morderstwo na Thaiti", "Dalida. Skazana na miłość", "Amy", "Whitney",