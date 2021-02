Wojciech Cejrowski wraca do TVP. Rusza nowy sezon serii "Boso przez świat"

Łukasz Szewczyk

• Do TVP wraca Wojciech Cejrowski

• Telewizyjna Dwójka rozpoczyna emisję nowej serii "Wojciech Cejrowski - Boso przez świat"

Wojciech Cejrowski to podróżnik, fotograf, pisarz, publicysta, członek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. Łączy pasję zwiedzania i docierania do najbardziej egzotycznych zakątków świata ze zmysłem obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. Każdy program to ciekawa historia pełna dygresji i żartów, urozmaicona rozmowami z miejscową ludnością, prezentacją kultury ludowej i ciekawostek.Wojciech Cejrowski chętnie wchodzi w interakcje, często spiera się z tubylcami, jest dociekliwy, z humorem prezentuje swój odmienny punkt widzenia. "Boso przez świat" nowa seria, w której Wojciech Cejrowski zabierze widzów do Cuzco - Świętego Miasta Inków, które jest położone wysoko w Andach. Prowadzący pokaże, jak radzić sobie z chorobą wysokościową: po indiańsku i co jeść w Peru.