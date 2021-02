Wiosna w TVP Sport: Mecze Polaków, Euro 2021, Liga Mistrzów, Igrzyska Olimpijskie

Łukasz Szewczyk

• Sportowa wiosna w TVP

• Najważniejszymi wydarzeniami będą m.in. mecze reprezentacji Polski, Euro 2021, finał Ligi Mistrzów oraz Igrzyska Olimpijskie w Tokio

Na pierwszy plan tegorocznych sportowych zmagań, które pokaże Telewizja Polska, wysuwają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Zanim jednak to nastąpi, reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera Paulo Sousy zainauguruje. Tylko w TVP będzie można zobaczyć marcowe spotkania Polaków. 25 marca zagramy trudny wyjazdowy mecz z Węgrami, 28 marca na stadionie Legii zmierzymy się z Andorą, a trzy dni później poszukamy punktów na wyjeździe z Anglią.Plan transmisji:• 25.03 eliminacje MŚ 2022: Węgry - Polska• 28.03 eliminacje MŚ 2022: Polska - Andora• 31.03 eliminacje MŚ 2022: Anglia - Polska• 1.06. mecz towarzyski Polska - Rosja• 8.06. mecz towarzyski: Polska - IslandiaW przełożonym z 2020 rokuwezmą udział 24 reprezentacje, wśród których nie zabraknie Polaków. Zespół z kapitanem Robertem Lewandowskim zagra w grupie E, gdzie zmierzy się ze Słowacją (14 czerwca), Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca). W turnieju zobaczymy całą europejską czołówkę, reprezentacje: Belgii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Anglii, Włoch i obrońców tytułu z 2016 roku, zespół Portugalii, z którym przed czterema laty nasza reprezentacja stoczyła fenomenalny mecz w ćwierćfinale. Wszystkie mecze Mistrzostw Europy - w tym finał, który zostanie rozegrany 11 lipca br., będzie można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej. Podczas trwania turnieju ramówka TVP Sport będzie, niemal w całości poświęcona najświeższym doniesieniom z piłkarskich boisk i rywalizacji reprezentacji w europejskim czempionacie. Anteny telewizji publicznej pokażą również czerwcowe mecze towarzyskie Polaków (1 czerwca mecz Rosją, 8 czerwca mecz z Islandią), będące ostatnimi sprawdzianami przed Mistrzostwami Europy.Najważniejsze transmisje:11.06. EURO 2021 mecz otwarcia: Turcja - Włochy14.06. EURO 2021: Polska - Słowacja19.06. EURO 2021 Polska - Holandia23.06. EURO 2021 Polska - Szwecja11.07. EURO 2021 FINAŁTo nie koniec piłkarskich emocji. Sezon 2020/2021wkracza w decydującą fazę pucharową. TVP1 i TVP Sport pokażą jeden mecz i rewanż każdej z faz od 1/8 finału. Widzowie obejrzą najlepszych piłkarzy świata takich jak: Robert Lewandowski, Leo Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo czy Kylian Mbappe. Ponadto zobaczymy m.in. występy Wojciecha Szczęsnego w Juventusie Turyn.Plan transmisji:• 9 - 16.03 mecze rewanżowe 1/8 finału• 7.04 i 14.04 mecze 1/4 finału• 28.04 i 5.05 mecze 1/2 finału• 29.05 Finał - Atatürk Olimpiyat - StambułPiłkarska oferta TVP to każeTo już kolejny sezon, w którym widzowie TVP mogą oglądać mecz w każdej kolejce. Transmisje w TVP Sport, a hitowe spotkania zostaną pokazane także na antenach Głównych (TVP1 i TVP2). Zawsze w poniedziałek w TVP Sport specjalny program Ekstraklasy - "Gol", a którym można zobaczyć skróty wszystkich spotkań. Kanał sportowy TVP kontynuuje w tym sezonie także transmisje z, a także - po raz pierwszy w historii - pokazuje spotkaniaNajbliższe transmisje:• 7.03. 20. kolejka: Pogoń Szczecin - Lech Poznań• 12.03. 21. kolejka: Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin• 20.03. 22. kolejka: Lech Poznań - Jagiellonia BiałystokNiespełna dwa tygodnie po Euro 2021 Telewizja Polska zapewni widzom koleją dawkę sportowych emocji. Od 23 lipca do 8 sierpnia TVP będzie szeroko transmitowała. Zdaniem ekspertów i dziennikarzy reprezentanci Polski z Kraju Kwitnącej Wiśni mogą przywieźć aż 15 - 20 medali. Największe szanse na olimpijskie podium tradycyjnie mają nasi lekkoatleci, szczególnie w dyscyplinach biegowych i siłowych (pchnięcie kulą, rzut dyskiem i młotem), nasza reprezentacja siatkarska, kajakarze, wioślarze, kolarze czy reprezentanci sporów walki. Dla wszystkich widzów spragnionych sportowych emocji TVP przygotuje wielogodzinne transmisje z Tokio, studia z komentarzem najlepszych ekspertów, opinie i analizy podczas podsumowań kolejnych dni olimpijskiej rywalizacji.Przedsmakiem Igrzysk Olimpijskich, będą, które między 5, a 7 marca odbędą się w Toruniu. Nasi lekkoatleci w ostatnich poważnych przedolimpijskich sprawdzianach powalczą o laury i kwalifikację do Tokio podczas Mistrzostw Świata Sztafet (1-2 maja na Stadionie Śląskim) oraz w Lekkoatletycznych Drużynowych Mistrzostwach Europy, które w dniach 29-30 maja również odbędą się w Chorzowie. Wystąpi tam osiem najlepszych europejskich reprezentacji lekkoatletycznych, a Polacy będą bronić mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed dwoma laty w Bydgoszczy. Relacje z tych wydarzeń będzie można śledzić na ogólnodostępnym kanale TVP Sport, a także TVP1.Na antenie TVP Sport kibice znajdą zarówno m.in. piłkę nożną Puchar Króla czy Puchar Włoch, futsalowe mecze eliminacji do Euro, mecze EURO U-21, finał Ligi Europy UEFA z Gdańska, piłkę ręczną - PGNiG Superligę kobiet i mężczyzn, a także Puchar Polski, sporty walki (MMA. Professional Fighters League, Gale Knockout Boxing Night, Tymex Boxing Night, MB Boxing Night oraz galę z USA), kolarstwo (Tour de Pologne), siatkarską Ligę Narodów kobiet, siatkarską Ligę Narodów kobiet i mężczyzn, Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie Elity, lekkoatletykę (m.in. Memoriał Kusocińskiego)