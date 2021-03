Dominika Olszyna nową naczelną Lifestyle Onet. Grzegorz Dobek nowym szefem Plejady

Łukasz Szewczyk

• Ringier Axel Springer Polska stawia na dalszy intensywny rozwój treści w kategoriach Styl Życia i Premium.

• Dominika Olszyna od 15 marca obejmuje stanowisko redaktor naczelnej rozszerzonego obszaru Lifestyle Onet, który oprócz dotychczasowych serwisów jak Onet Kobieta, Onet Facet, Onet Dziecko i Onet Gotowanie obejmie również Onet Kulturę.

• Grzegorz Dobek zostaje nowym szefem Plejady.

- mówi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny i dyrektor programowy Onetu. -- mówi Bartosz Węglarczyk.przejmie obowiązki od Małgorzaty Ohme i Katarzyny Janowskiej, które do tej pory kierowały redakcjami Onet Lifestyle i Onet Kultura.w nowej roli Ambasadorki RASP Lifestyle zajmie się rozwijaniem programu "Onet w Domu" i współtworzeniem nowych formatów lifestylowych w całej grupie. Katarzyna Janowska jako Head Producer RASP Culture oprócz prowadzenia programu "Rezerwacja" i organizacji O!Lśnień Nagród Kulturalnych Onetu i Miasta Kraków zajmie się rozwijaniem w grupie strategii wydawniczej dla treści kulturalnych premium, w tym projektów audiowizualnych.Dominika Olszyna od 2010 roku pracuje jako dziennikarka i redaktorka specjalizująca się w tematach lifestyle'owych, kultury, designu i architektury. W 2017 roku dołączyła do Wirtualnej Polski jako strateg kontentu Lifestyle i Rozrywka. Później zarządzała zespołami: strategów kontentu, redakcji natywnej i wydawców oraz obszarem WP Dom. W 2020 roku awansowała na stanowisko head of creative & content. Wcześniej w latach 2011-2016 była zastępczynią redaktor naczelnej "M jak mieszkanie", a później redaktor naczelną serwisu urzadzamy.pl. Współpracowała m.in. z miesięcznikiem "Pani", "Wysokimi Obcasami", weekend.gazeta.pl, "Newsweek Polska", "Architekturą-Murator", "Elle Decoration" i polską edycją "Vogue". Jest członkiem rady ekspertów plebiscytu must have Łódź Design Festival.Od maja swoją rolę zmieni również redaktor naczelny Plejady, który jako Ambasador showbiznesu RASP pozostanie gospodarzem Wielkiej Gali Gwiazd Plejady i zajmie się rozwijaniem showbiznesowych projektów specjalnych w RASP. Szefem Plejady zostanie, który po kilkumiesięcznej przerwie wraca do firmy. Z Plejadą był związany od 2017 do 2020 jako redaktor i reporter, a później wydawca serwisu. Współprowadził Wielką Galę Gwiazd Plejady, relacje z Telekamer TeleTygodnia i Balu Dziennikarzy. Wcześniej pracował m.in. dla TVP Warszawa, portali Przeambitni i JastrząbPost. Przez ostatnie miesiące pełnił funkcję PR menadżera Darii Ładochy.Powołanie nowych stanowisk ambasadorskich ma zapewnić wzmocnienie kontentowych projektów premium oraz paid contentowych, na które RASP coraz mocniej stawia. -- dodaje Bartosz Węglarczyk.