"Rubi". Remake hitu sprzed lat od marca na antenie TV4

Łukasz Szewczyk

• TV4 rozpoczyna emisję serialu "Rubi", najnowszą, zrealizowaną w 2020 roku wersję światowego przeboju, w Polsce znanego pod tytułem "Cena marzeń".

• W roli tytułowej występuje Camila Sodi, a partneruje jej m.in. jeden z najpopularniejszych amantów latynoamerykańskich - Jose Ron.

"Rubi" to historia pięknej uwodzicielki, która w pogoni za bogactwem i sławą zniszczyła życie wielu ludzi i szansę na własne szczęście. Poznajemy ją, gdy do wystawnej lecz podupadłej rezydencji na odludziu przyjeżdża Carla - młoda, ambitna dziennikarka. Carla chce zrobić reportaż o tajemniczej właścicielce posiadłości - Rubi Perez Ochoa. Kobietę otacza mroczna legenda: podobno zniszczyła wielu znanych i wysoko postawionych mężczyzn, stała za upadkiem potężnych fortun i wpływowych rodów. Rubi nie znosi dziennikarzy, uważa, że są nic nie warci, podobnie jak wszystko, co mówią o niej ludzie, jednak zgadza się dać Carli szansę i opowiedzieć jej o sobie.W swojej opowieści Rubi cofa się o 20 lat, do czasów, kiedy była biedną studentką. Już w młodości piękna i umiejąca wykorzystywać swoją urodę dziewczyna zwracała na siebie uwagę i potrafiła zawrócić w głowie każdemu. Mieszkając z chorą matką, siostrą, z którą nie najlepiej się dogadywała i ukochaną siostrzenicą, Rubi marzyła o życiu w luksusie i blasku sławy. Bieda, pożar domu i konieczność walki o przetrwanie utwierdzały ją tylko w przekonaniu, że powinna walczyć o siebie na własnych zasadach, nie licząc się z innymi i nie przejmując się ich uczuciami i losami.Ludzie stali się dla niej jedynie narzędziami do osiągania kolejnych celów - szczeblami, po których wspinała się coraz wyżej. Dlatego zaprzyjaźniła się z Maribel, wrażliwą i nieśmiałą dziewczyną z bardzo zamożnej rodziny, która wkrótce pożałowała tej znajomości i zaufania, jakim ją obdarzyła. Dzięki niej Rubi poznała bogatego i robiącego światową karierę młodego architekta, Hectora. On zaś wprowadził ją w na międzynarodowe salony, gdzie spotkała wielkiego dyktatora mody, Lucasa. Sława, jaką zapewnił jej projektant, stała się z kolei przepustką do jeszcze bardziej elitarnych kręgów. Tak poznała i rozkochała w sobie księcia Eduarda z hiszpańskiej rodziny królewskiej.Chociaż zdobyła wszystko czego pragnęła i miała wszystkich u swych stóp, Rubi nigdy nie znalazła szczęścia, bo jedynego mężczyznę, którego kochała, Alejandra - utalentowanego i zakochanego w niej lekarza - porzuciła, kiedy odkryła, że nie jest milionerem, za jakiego go wzięła, gdy się poznali.Serial "Rubi" na antenie TV4 emitowany będzie od poniedziałku do piątku o godz. 13:55 (od 1 marca 2021 roku), tuż przed serialem "Z miłości do dziecka", który wiosną zajmie pasmo o godz. 14:55.