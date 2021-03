"Leśniczówka", "Klan", "Kasta". Wiosna z codziennymi serialami TVP1

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Jedynka wiosną kontynuuje emisję codziennych produkcji serialowych.

Wiosną, w najdłużej emitowanej w Telewizji Polskiej telenoweli(poniedziałek - piątek, godz. 17.55) Monika (Iza Trojanowska) zgodzi się przyjąć pod swój dach dorosłego syna Daniela (Marek Kossakowski). Co na to Feliks (Jan Piechociński)? Cóż, nie będzie - delikatnie mówiąc - zachwycony tym faktem. Jasiek (Paweł Grządziel) dopuści się zdrady. Za radą swego ojca Piotra (Jacek Borkowski) zdobędzie się na szczerość wobec Ramony (Anna Matysiak) i wyzna jej całą prawdę o swoim skoku w bok. Wiarołomna Kinga (Katarzyna Tlałka) wróci do domu. Mariusz (Mariusz Krzemiński) przyjmie ją z otwartymi ramionami... Czy jest szansa na uratowanie ich małżeństwa? Heniutka (Małgorzata Sadowska) zapisze się na kurs florystyczny, co bardzo nie spodoba się Bolkowi (Krzysztof Janczar). Bożenka (Agnieszka Kaczorowska-Pela) weźmie na swoje barki ciężar ratowania małżeństwa teściów.Z kolei serial paradokumentalny(poniedziałek - piątek, godz. 18.20) opowiada o tych, którzy przegrali w zderzeniu z machiną sądowniczą. Każda z historii jest odbiciem prawdziwych wydarzeń, które gdzieś na salach posiedzeń teoretycznie niezawisłych sądów zrujnowały czyjeś życie. W pierwszym w marcu odcinku mała dziewczynka umiera w efekcie zatrucia nieświeżym mięsem. Dziennikarskie śledztwo ujawnia, że przetwórnia odświeżała zepsute mięso i przekazywała je do sprzedaży. Sąd jednak uniewinnia prezesa firmy. Zrozpaczona matka i babcia dziewczynki walczą o sprawiedliwy wyrok.W wiosennym sezonie serialu(poniedziałek - piątek, godz. 20.30) Katarzyna (Jolanta Fraszyńska) będzie się starała ułożyć relacje z matką (w tej roli legenda polskiego kina i teatru - Małgorzata Niemirska). To zupełnie nowa sytuacja dla obu kobiet, dlatego będzie to niełatwy, a czasem wręcz bolesny proces. W związku Lidii (Weronika Książkiewicz) i Janusza Karcza (Przemysław Bluszcz) będzie się toczyła próba sił. Odwieczna wojna damsko-męska, ukazana przez obraz tej właśnie, wyrazistej pary, nada nowym odcinkom kolorów. Niezwykłą siłę więzi międzypokoleniowej zobaczymy z kolei w wątku przyjaźni Karcza - seniora (Henryk Talar) i syna jego pielęgniarki (Franek Kalinowski). Na przykładzie tego, co dzieje się w Ośrodku Wychowawczym po raz kolejny przekonamy się, że określenie "trudna młodzież" jest krzywdzące i powinno zostać zastąpione sformułowaniem "młodzież, która potrzebuje więcej uwagi".Twórcy serialu budują fabułę wokół ważnych społecznie tematów. W nowym sezonie zobaczymy wątki związane z ekologią, a dokładniej z walką ze smogiem, promocję zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia za sprawą Wege-baru - nowego miejsca na mapie Leśniczówki.