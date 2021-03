Łukasz Szewczyk

"Legendy TV". Specjalne wydanie "Życia na gorąco"

• W sprzedaży jest już dostępne Wydanie Specjalne "Życia na Gorąco" - "Legendy TV".

Bohaterami albumu są Krystyna Loska, Edyta Wojtczak, Jan Suzin, Adam Słodowy, Andrzej Kozera - gwiazdy telewizji, które towarzyszyły nam każdego dnia, przez wiele lat, zabierały w wymarzoną podróż, pokazywały, jak zrobić coś z niczego, rozbudzały w nas pasję do muzyki, filmu, sztuki. Legendy telewizji na korytarzach telewizji spotykały przyjaciół i wrogów, kochanków i prawdziwe miłości, jedni pozostali gwiazdami do końca kariery, inni boleśnie spadli z piedestału. Jak trafili do telewizji? Jak wyglądała ich praca od kulis? Co działo się z nimi po zniknięciu z ekranów?



Album "Życie na Gorąco" - "Legendy TV" będzie w sprzedaży do końca marca 2021 roku w cenie 7,99 zł.