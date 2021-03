Cztery nowe programy wiosną w ramówce Adventure HD

Łukasz Szewczyk

• Z początkiem marca 2021 roku ruszyła nowa, wiosenna ramówka kanału Adventure HD, a w niej cztery nowości programowe.

"Łowiecki survival" / Fot. materiały prasowe

Pierwsza propozycja to(emisje w poniedziałki o godzinie 16:15 oraz czwartki o godzinie 20:20). Myśliwy Jack Terei łączy siły z lokalnymi legendami łowiectwa, którzy jedzą, śpią i oddychają polowaniem, w serii trudnych pościgów w miejscach rozsianych po całym kraju, podążając za dziką zwierzyną. Prowadzeni przez lokalną legendę, która zna ten obszar jak własną kieszeń, wyruszają razem w dziką wyprawę. Przemierzając trudny teren, każde polowanie ma swoje własne próby i utrapienia, które należy przezwyciężyć.Glamorous camping, czyli "glamping", szybko staje się trendem stylu życia. A gdzie lepiej to zrobić niż w egzotycznych miejscach w Azji? W każdym odcinku tej wspaniałej serii pary glamperów uciekają od wszystkiego dzięki niezapomnianym doświadczeniom ekoturystycznym; od ruchomych jurt w Mongolii i pływających namiotów w Kambodży po obóz leopard trail na Sri Lance. Emisja programuwe wtorki o godzinie 19:50 oraz soboty o godzinie 21:05.Trzecia nowość to(emisje w poniedziałki o godzinie 20:05 oraz środy o godzinie 21:45). Burundi to niewielkie państwo położone w Afryce Wschodniej. Kawowce uprawiane są tam na małych plantacjach tradycyjnymi metodami. Kawę do Burundi sprowadzili Belgowie w latach 20 XIX wieku, wykorzystując naturalny, tropikalny klimat oraz górzyste tereny Burundi. Ben zaryzykował wszystko i przeniósł tam swoją całą rodzinę i ma sześć miesięcy na wyprodukowanie najwyższej klasy kawy. Stawką jest wysokiej klasy kontrakt na eksport.Z kolei nowy program kulinarnyprzedstawia przepisy pasjonata zaczerpnięte prosto z natury i w naturalnych warunkach podane. Emisje we wtorki o godzinie 18:35 oraz soboty o godzinie 13:50.