Polsat News rusza z wiosenną ramówką. Wraca "Punkt widzenia", nowa prowadząca "Wydarznia"

• Polsat News rusza z wiosenną ramówką

• Na antenę wraca "Punkt widzenia", "Raport" będzie nadawany dodatkowo w sobotę, również w sobotę pojawi się nowy program "Czysta Polska", a do zespołu "Wydarzeń" dołącza nowa prowadząca.

- mówi Dorota Gawryluk, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji PolsatWiosną 2021 roku niektóre ze znanych widzom programów zostaną wydłużone, inne zmienią swoje miejsce w ramówce a jeszcze inne zyskają nowych prowadzących.- dodaje Dorota Gawryluk.Od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 widzowie znów będą mogli oglądać, którego gospodarzem jest Grzegorz Jankowski. Dziennikarz zapraszać będzie polityków, publicystów i ekspertów. Poruszy z nimi gorące tematy polityczne. Zdobędzie kompetentne komentarze, ale nie zawsze w myśl zasady, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.Także w sobotę o 21.00, czyli już nie tylko od poniedziałku do piątku w Polsat News, w którym reporterzy ujawniają nieznane kulisy i wątki spraw, którymi żyje Polska. Analizują sytuację w szpitalach, wpływ Covid-19 na zdrowie dzieci i dorosłych, skutki obostrzeń dla gospodarki, historie ludzi, których dotknęła największa pandemia od niemal 100 lat. Każdy program to nowy ważny społecznie, ale i kontrowersyjny temat.O 19:50 od poniedziałku do piątku, której gospodynią będzie Agnieszka Gozdyra, natomiast w sobotę o tej samej porzepoprowadzi Grzegorz Jankowski. Gośćmi prowadzących są politycy wszystkich stron oraz eksperci. Transmisja programu również na Polsatnews.pl, a także na Facebooku i Twitterze.Sobotniaod marca będzie nieco dłuższa i startuje już o 17:10.Nową prowadzącą zyskają12:50 oraz 15:50. Będzie nią Joanna Śpiechowicz. Joanna Śpiechowicz była przez ponad rok reporterką Polsat News a z mediami związana jest od 12 lat.Od 6 marca w każdą sobotę o godz. 16:30 Polsat News zaprosi widzów na program, który będzie informować o szeroko rozumianej ochronie środowiska: od najważniejszych decyzji dotyczących polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze świata technologii, aż po porady jak żyć w zgodzie z naturą. Prowadzącą program będzie Dominika Tarczyńska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczną stronę programu odpowiadać będzie Agata Kaźmierska, do niedawna związana z Polsatem News, a teraz odpowiedzialna za serwis Zielona Interia.