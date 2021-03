Polsat Sport i Polsat Sport Extra pokażą wszystkie mecze ćwierćfinałowe Fortuna Pucharu Polski

Łukasz Szewczyk

• W ostatni weekend lutego, po zimowej przerwie, rozgrywki wznowiła piłkarska

Fortuna 1. Liga, której oficjalnym nadawcą jest Telewizja Polsat.

• W tygodniu (2 i 3 marca) sportowe kanały Polsatu przeprowadzą z kolei transmisje wszystkich meczów ćwierćfinałowych Fortuna Pucharu Polski.

W gronie ośmiu najlepszych zespołów Fortuna Pucharu Polski znalazły się Cracovia, Lech Poznań, Legia Warszawa, Piast Gliwice i Raków Częstochowa z PKO Ekstraklasy, Arka Gdynia i Puszcza Niepołomice z Fortuna 1. Ligi oraz drugoligowa Chojniczanka Chojnice. Pierwsze dwa spotkania ćwierćfinałowe odbędą się we wtorek 2 marca, a dwa kolejne dzień później.Jako pierwsi o awans do półfinału powalczą piłkarze z Niepołomic oraz Gdyni. Transmisja meczu Puszcza - Arka rozpocznie się o godzinie 17:20 w Polsacie Sport. Spotkanie skomentują Tomasz Włodarczyk oraz uczestnik Mistrzostw Świata 2002 i 2006 Maciej Żurawski, a reporterem będzie Grzegorz Michalewski. Drugie wtorkowe spotkanie, Lech Poznań - Raków Częstochowa, również pokaże Polsat Sport. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:20, a na stanowisku komentatorskim pracować będą Cezary Kowalski oraz emerytowany kadrowicz i stały ekspert Polsatu Sport Tomasz Łapiński. Za meczowe wywiady odpowiadać będzie z kolei Paulina Czarnota-Bojarska.Środa z Fortuna Pucharem Polski rozpocznie się o 17:20 w Polsacie Sport Extra. Komentatorami meczu Chojniczanka Chojnice - Cracovia będą Tomasz Lach oraz 46-krotny Reprezentant Polski Dariusz Kubicki. Jako reporter wspierać będzie ich Paweł Ślęzak. Trzy godziny później, o 20:20, w Polsacie Sport rozpocznie się transmisja ostatniego meczu tej fazy rozgrywek, w którym Legia Warszawa podejmie Piasta Gliwice. W roli komentatorów na stadionie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pracować będą Bożydar Iwanow oraz były kadrowicz Andrzej Niedzielan. Wywiady przed, w takcie i po meczu przeprowadzi ponownie Paulina Czarnota-Bojarska.Telewizja Polsat jest oficjalnym nadawcą Pucharu Polski od sezonu 2014/2015. Rok później do oferty programowej sportowych kanałów Polsatu dołączyła 1. Liga. W kwietniu 2020 roku obydwie umowy zostały przedłużone aż do sezonu 2023/2024. W ramach nowego porozumienia sportowe kanały Polsatu w każdym sezonie transmitują co najmniej 28 spotkań Pucharu Polski, mecz o Superpuchar oraz co najmniej 102 spotkania Fortuna 1. Ligi wraz z kompletem baraży o awans do Ekstraklasy. Dodatkowo w poniedziałki po każdej ligowej kolejce, o godzinie 20:30 w telewizji oraz na stronie Polsatsport.pl transmitowany jest Magazyn 1. Ligi.Plan transmisji:Wtorek (2 marca):godz. 17.20 Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia (Polsat Sport)godz. 20.20 Lech Poznań - Raków Częstochowa (Polsat Sport)Środa (3 marca):godz. 17.20 Chojniczanka Chojnice - Cracovia (Polsat Sport Extra)godz. 20.20 Legia Warszawa - Piast Gliwice (Polsat Sport)