"Równi sobie" w TVN. Wzruszające reality-show przywraca wiarę w ludzi

Łukasz Szewczyk

• Los nie podzielił szczęścia równo pomiędzy wszystkich ludzi. Kapryśnie jednym dał więcej, drugim mniej. Na szczęście są tacy, którzy, chcąc podziękować za jego szczodrość, postanawiają wyciągnąć pomocną dłoń do tych niemających powodów do uśmiechu.

• TVN rozpoczyna emisję nowego reality-show "Równi sobie"

Życie to nie zawsze bajka. Pomimo ogromnych wysiłków, niektórzy po prostu nie mają szczęścia. Cokolwiek by robili i jak bardzo się starali, los zawsze rzuca im kłody pod nogi. Nie mogą także liczyć na wsparcie bliskich, sąsiadów czy opieki społecznej. Inni w tym czasie nie mają powodów do zmartwień - cieszą się sukcesami w sferze osobistej i zawodowej. Często też mają możliwości, żeby wesprzeć tych, którym życie poskąpiło powodów do radości. Teraz postanawiają z nich skorzystać."Równi sobie" to coś więcej niż doraźna pomoc czy zwykły przelew na cel charytatywny. To realne wsparcie polegające na prawdziwym zainteresowaniu się cudzymi problemami i ich rozwiązywaniu. Co tydzień widzowie będą świadkami spotkania dwóch - pochodzących z diametralnie różnych światów - rodzin. Członkowie tych lepiej sytuowanych podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą, pomogą stanąć na nogi i uwierzyć w siebie tym w gorszej sytuacji życiowej. Podczas wspólnej drogi między bohaterami odcinka zaciśnie się więź - która w normalnych warunkach nie miałaby okazji się zbudować Widzowie zobaczą, jak dobro zmienia rzeczywistość i przekonają się, że pomagając innym, pomagamy też sobieCo w pierwszym odcinku? Przed niespełna rokiem Ania ze swoim synem z pierwszego małżeństwa - Bartkiem oraz mężem Danielem podjęli decyzję o przeprowadzce z Krakowa na wieś. Ich marzeniem było przekształcenie podupadłego gospodarstwa w stadninę koni. Kiedy rozpoczęli remont i wszystko szło ku dobremu, nieoczekiwanie plany pokrzyżował nieszczęśliwy wypadek Daniela. Stabilna sytuacja rodziny momentalnie ulega całkowitej zmianie. Na szczęście do doświadczonej przez los rodziny pomocną dłoń wyciągają Magda i Łukasz Dojkowie, założyciele prężnie rozwijającej się sieci klubów fitness. Obie rodziny przez kilka miesięcy poznają się ze nawzajem. Okazuje się, że wiele ich łączy, a wsparcie może być dwustronne. Oprócz ogromnej pomocy i wspaniałych efektów wspólnych prac, obie rodziny zyskały coś jeszcze - wiele chwil wspólnej radości, wzruszenia, oparcia, nowej perspektywy życiowej. Niemożliwe stało się możliwe