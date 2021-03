Polsat rozpoczyna emisję nowego serialu "Komisarz Mama"

Łukasz Szewczyk

• Środowe wieczory widzowie Polsatu spędzą w towarzystwie niezwykle inteligentnej, pełnej uroku i zaskakujących pomysłów "Komisarz Mamy".

• Choć czasem wydaje się, że panuje wokół niej chaos, ona ma swoje sposoby, by nad wszystkim zapanować!

Nowy serial o obdarzonej niezwykłą intuicją komisarz Marii Matejko, która po 10 latach przerwy powraca do pracy w Wydziale Kryminalnym. Nie jest to łatwy powrót, bo mimo wielkiego talentu śledczego Marii, zespół nie do końca ją akceptuje... Ona jest jednak zdeterminowana, by wrócić do gry. W swoim stylu i na swoich zasadach.Maria to silna kobieta, matka czworga dzieci. To właśnie na ich wychowaniu skupiała się przez ostatnie lata. Po rozstaniu z mężem postanawia znowu realizować się zawodowo. Powrotu do pracy nie ułatwia jej zbuntowany i cyniczny zespół. Podwładni nie doceniają jej zmysłu wnikliwej obserwacji i doświadczenia. Tymczasem zaskakujące metody śledcze okazują się wyjątkowo skuteczne. Maria jest świetnym psychologiem - wie, jak podejść bogatego fabrykanta, a jak mordercę. Wciela się w różne role, udaje ofiarę, czasem naiwną blondynkę. Wszystko po to, by zdobyć zaufanie rozmówców, a co za tym idzie materiały, które mogą przybliżyć ją do rozwiązania sprawy. Matejko z całych sił stara się sprostać wszystkim obowiązkom szefowej i matki, ale w jej życiu nie zabraknie także miłosnych zawirowań! A to wszystko za sprawą czarującego sąsiada za płotem i powracającego niespodziewanie byłego męża...W tytułowej roli Paulina Chruściel! A towarzyszą jej między innymi: Anna Dereszowska, Jakub Wesołowski, Krystian Wieczorek i Wojciech Zieliński.