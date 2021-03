Dorota Szelągowska w TVN Style pokazuje piękną Polskę

Łukasz Szewczyk

• Dorota Szelągowska udowodniła to już nie raz, że w Polsce jest pięknie.

• W siódmej edycji programu "Tu jest pięknie" będzie designersko, zaskakująco i inspirująco

Pięciogwiazdkowy hotel w XVI-wiecznej kamienicy z designem prosto z Nowego Jorku? Tej wiosny miłośniczki sztuki i historii z pewnością nie będą się nudzić, a szczególnie w jednym z warszawskich hoteli, do którego przez wieki przybywali goście z całego świata. W programie nie zabraknie także sielskich klimatów. Dorota Szelągowska odwiedzi między innymi tajemniczy pałac z bajkowymi wieżyczkami ukryty na zachodzie Polski czy odrestaurowany zamek znajdujący się pod Wrocławiem. Każde z tych miejsc łączy jedno: tu jest po prostu pięknie.W premierowym odcinku prowadząca wyruszy w podróż na południe Polski do prawdziwej perełki architektonicznej i wnętrzarskiej. W Zakopanem odkryje luksusowe przestrzenie z zapierającym dech w piersiach widokiem na Giewont i Gubałówkę. Pięciogwiazdkowy hotel usytuowany jest w centrum miasta w sąsiedztwie słynnych Krupówek. Fantastyczna lokalizacja to nie jedyny plus tego obiektu. Na gości czeka oszałamiający widok na panoramę Tatr. Z okien i tarasów na najwyższym piętrze podziwiać można cudowny górski krajobraz. Wnętrza to połączenie nowoczesności z elementami lokalnego folkloru. W hotelu znajdziemy mnóstwo naturalnych materiałów tj. kamień, skóry czy drewno. Przełamaniem dość surowego designu są bardzo nowoczesne elementy wykonane na specjalne zamówienie, np. czerwone fotele w kształcie dłoni. Oprócz tego, hotel pochwalić się może również restauracją, która słynie z serwowania królewskich śniadań