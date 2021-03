Wiosną wielkie świętowanie 10-lecia Polo TV

Łukasz Szewczyk

• Wiosną 2021 roku muzyczny kanał Polo TV świętuj swoje 10-lecie

To już 10 lat od kiedy na polskim rynku telewizyjnym pojawiła się pierwsza telewizja prezentująca muzykę disco-polo. Polo TV od dekady plasuje się w ścisłej czołówce kanałów muzycznych w naszym kraju.Już od 20 marca wraz z nową wiosenną ramówką, wystartują także obchody 10-lecia. Co pojawi się na antenie? Wiosna w Polo TV będzie kontynuacją hitowych pozycji takich jak m.in.(piątek, godz. 17.00), w którym wraz z Edytą Folwarską odwiedzamy zaskakujące miejsca i realizujemy szalone pomysły na weekend. A towarzyszy temu oczywiście muzyka disco. Kolejną wiosenną kontynuacją będzie drugi sezon serialu(sobota, godz. 20.00). W którym każdy odcinek, to inne wesele, inna para młoda i jej rodzina. A każde wesele to inna historia, która zaskakuje swoim przebiegiem i finałem. Nie zabraknie również nowych i szalonych(niedziela, godz. 10.00), przebojowego(niedziela, 12.05) oraz Roberta Klatta i jego kultowego(sobota, godz. 19.00). Dni powszednie oczywiście pełne będą muzyki dzięki(godz. 16.00),(godz. 17.00) oraz "Video Mix'om 80's, 90's, 00's (godz. 19.00).W związku z jubileuszem planowane są dodatkowe atrakcje antenowe rozłożone na cały 2021 rok. Wśród nich jest między innymi konkurs w którym do telewidzowie- fani Polo TV będą mogli wygrać ekskluzywne koncerty gwiazd disco-polo. Koncerty te zostaną wyemitowane w Polo TV w wakacje. Również w stałych programach stacja będzie odnosiła się to swojej historii zestawiając na przykład obecne klipy gwiazd z tymi emitowanymi na początku istnienia kanału. W planach oprócz powstania specjalnego spotu promującego jubileusz jest jeszcze kilka niespodzianek m.in. wielkie koncerty jubileuszowe.