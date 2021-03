Premiera nowego serialu Polsatu "Kowalscy kontra Kowalscy"

Łukasz Szewczyk

• Polsat rozpoczyna emisję rodzinnego serialu komediowy "Kowalscy kontra Kowalscy" z udziałem Piotra Adamczyka, Wojtka Mecwaldowskiego, Mariety Żukowskiej, Katarzyny Kwiatkowskiej i Pawła Wawrzeckiego

"Kowalscy kontra Kowalscy" to porządna dawka zabawy. Serial opowiada o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy tylko popularne nazwisko, a praktycznie dzieli wszystko - od wykształcenia, statusu społecznego i finansowego, po styl życia. 17 lat temu w szpitalu dochodzi do pomyłki, w skutek której w rodzinie bogaczy wychowuje się syn ubogich Kowalskich i na odwrót - do biednych trafia dziecko bogatych. Gdy prawda wyjdzie na jaw, ponownie dojdzie do zamiany, co będzie owocowało w mnóstwo przezabawnych sytuacji dla obu rodzin. Nowy serial Polsatu to przede wszystkim trafne spostrzeżenia demaskujące ludzkie niedoskonałości.W pierwszym odcinku...Trwa burza. W szpitalu położniczym rodzą dwie kobiety. Na korytarzu w napięciu oczekują na rozwiązanie ojcowie: Piotr Kowalski i Henryk Kowalski. Na wieść, że na świat przyszli dwaj zdrowi chłopcy, mężczyźni padają sobie w objęcia. Henryk za pożyczone od Piotra pieniądze kupuje szampana. Próbując go otworzyć, strzela korkiem prosto... w tablicę rozdzielczą na recepcji szpitala. W budynku gaśnie światło. Lekarki wiozące noworodki w wózeczkach zderzają się w ciemnym korytarzu. Kiedy światło zapala się ponownie, każda z kobiet zerka na plakietkę z nazwiskiem i zabiera noworodka do matki.Mija 17 lat. Piotr (Piotr Adamczyk) to biznesmen, żyjący z żoną Anną (Marieta Żukowska) i synem Jankiem (Patryk Cebulski) w luksusowej willi. Henryk (Wojtek Mecwaldowski) z kolei mieszka wraz z żoną Jadwigą (Katarzyna Kwiatkowska), synem Nikodemem (Jakub Zdrójkowski) i ojcem Zenonem (Paweł Wawrzecki) w rozpadającej się chałupie z wychodkiem. Utrzymuje się z wątpliwego dochodowo handlu fajerwerkami.Do drzwi Henryka pukają komornicy. Najście odpiera Zenon, który - zamiast argumentów - używa... dubeltówki. Podczas szarpaniny z urzędnikami zniszczony zostaje komputer Nikodema. Nowy laptop jest niezbędny, aby chłopak mógł zostać programistą, co - w opinii wszystkich domowników - pomogłoby im odbić się od finansowego dna. Aby zdobyć pieniądze na nowy sprzęt, Henryk wpada na pomysł, że wszyscy zostaną płatnymi krwiodawcami. Podczas badań wychodzą na jaw sprawy, o których nikt nigdy by nie pomyślał...Tego samego dnia Piotr budzi się w szpitalu po ataku serca wywołanym wieścią, że Janek spodziewa się dziecka ze swoją korepetytorką angielskiego. Kiedy skruszony syn wyznaje, że ciążę zmyślił tylko po to, by go zdenerwować, w odwecie Piotr zapowiada, że w prezencie urodzinowym Janek zostanie wysłany do szkoły wojskowej. W oczekiwaniu na komisję lekarską Kowalski dostaje telefon z informacją, że Janek nie jest jego synem...