Robert Górski i Mikołaj Cieślak wracają. Polsat rozpoczyna emisję nowego serialu "Piękni i bezrobotni"

Łukasz Szewczyk

• Mistrzowski duet polskiej sceny rozrywkowej, nieoczekiwane zwroty akcji oraz błyskotliwe i pełne dowcipu dialogi

• Polsat rozpoczyna emisję nowego serialu komediowego "Piękni i bezrobotni", którego głównymi bohaterami są Robert Górski i Mikołaj Cieślak.

"Piękni i bezrobotni" to autorski pomysł na serial komediowy Roberta Górskiego. Serial opowiada o ludziach upokarzanych przez system, którzy się nie poddają. W każdym odcinku bohaterowie serialu szukają sposobów, żeby odwrócić swój los.Romek (Robert Górski) i Gwidon (Mikołaj Cieślak) żadnej pracy się nie boją. Od zawsze razem - pracują, mieszkają i walczą z systemem. Romek - ironiczny realista i Gwidon - naiwny lekkoduch zostają oszukani przez swojego przyjaciela z dziecięcych lat - Wiśniewskiego (Wojciech Kalarus). Kredyt, który miał być dla nich szansą, jest teraz 10-krotnie większy i praktycznie nie do spłacenia. W dwunastu odcinkach przyrodni bracia będą znajdować coraz to nowe sposoby na zarobienie pieniędzy, najczęściej pracując na czarno. Jednak Wiśniewski ciągle pojawia się na ich drodze, żeby im uprzykrzyć życie. W każdym odcinku zobaczymy również sprzedawczynię Krysię (Anna Karczmarczyk), właścicielkę osiedlowego sklepu, do którego bracia przychodzą zazwyczaj po piwo i dobre rady. Krysia uczy Romka i Gwidona, jak działa współczesny świat.