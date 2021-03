"Przyjaciółki" wracają do Polsatu. Co w nowym sezonie?

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat rozpoczyna emisję nowego sezonu serialu "Przyjaciółki"

• Już od prawie 9 lat w czwartkowe wieczory Inga, Zuza, Anka, Patrycja i Dorotka zapraszają widzów do swojego świata. Nieidealnego, nie zawsze kolorowego, wypełnionego jednak czystą, prawdziwą przyjaźnią

Wiele już razem przeżyły - przyjaciółki świętowały zawodowe sukcesy, narodziny ukochanych dzieci, wznosiły toasty na ślubach, pocieszały po rozstaniach. Gdy któraś z nich traciła grunt pod nogami, bez zastanowienia biegły na pomoc, nawet gdy wymagało to pokonania setek kilometrów. Zuza, Anka, Inga, Patrycja i Dorotka nie zawsze się ze sobą zgadzają, ale zawsze wspierają i akceptują siebie takimi, jakimi są. Co przyniesie im przyszłość? W nowym sezonie - jak to w życiu - raz zaświeci nad nimi słońce, innym razem będą musiały przejść przez burze, ale nigdy nie będą szły przez nie same.Inga (Małgorzata Socha), mimo wielkiego uczucia, jakim darzyła Maksa (Mateusz Janicki), postanowiła raz na zawsze zakończyć ich związek. W nowym sezonie nie może jednak narzekać na samotność. W jej życiu niespodziewanie pojawia się nowy mężczyzna - Sajmon (Jakub Sasak), trener Marysi. Od razu wpadają sobie w oko, choć oboje próbują temu zaprzeczyć... Czy taka przypadkowa znajomość dwóch zupełnie różnych osób przerodzi się w coś poważniejszego?Zuza (Anita Sokołowska) pracuje i mieszka w Warszawie. Niebawem czeka ją rozprawa rozwodowaz Jaśkiem (Marek Bukowski). Na szczęście porozumieli się w kwestii opieki nad chłopcami. Tymczasem zachowanie Krzysia jest coraz bardziej niepokojące i nietypowe. Na początku podejrzewają, że jest to spowodowane nową sytuacją rodzinną, podróżami między Warszawą a Gdańskiem i z czasem wszystko się uspokoi. Tymczasem przyczyna takiego zachowania jest zupełnie inna... Zuza boi się, że może to być autyzm.Artur (Paweł Małaszyński) zrezygnował z realizowania programu za granicą i został w Polsce. Wydaje się, że wszystko w życiu Patrycji (Joanna Liszowska) zaczyna się nareszcie układać. Ma obok siebie wspaniałego mężczyznę, który codziennie ją zaskakuje i rozpieszcza a jej syn go wręcz uwielbia. Jednak Artur razem ze wspólnikiem planuje otwarcie winiarni. Projekt całkowicie go pochłania i w związku z tym rzadko bywa w domu...Anka (Magdalena Stużyńska) i Paweł (Bartek Kasprzykowski) wrócili do Warszawy. Wspólnie prowadzą kancelarię a oprócz tego spełnia się marzenie Pawła - zostaje wykładowcą na uczelni. Nabiera nowej młodzieńczej energii, chęci do działania, z radością przychodzi do pracy. Nowe zajęcie pochłania go na tyle, że zaczyna zaniedbywać sprawy kancelarii. Mało tego, Anka dostaje wiadomość, w której anonimowy nadawca sugeruje, że Paweł romansuje ze studentkami...Miłość Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz) i Sławka (Kacper Kuszewski) kwitnie! Mimo, że tak bardzo się od siebie różnią, uczucie wygrywa. Dorotka jest gotowa zmienić dla Sławka swoje życie i zrezygnować z luksusu, którym uwielbia się otaczać. Choć nie leży to w jej naturze, w niektórych kwestiach jest nawet w stanie iść na kompromis... a to niejednokrotnie wywołuje lawinę zabawnych zdarzeń.W serialu "Przyjaciółki" obok Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Anity Sokołowskiej i Magdaleny Stużyńskiej, Agnieszki Sienkiewicz występują m.in.: Nicole Bogdanowicz, Bartek Kasprzykowski, Krzysztof Wieszczek, Marek Bukowski, Adam Adamonis, Elżbieta Jarosik, Dorota Kolak, Marcin Korcz, Kacper Kuszewski, Paweł Małaszyński. Producentem wykonawczym serialu jest Akson Studio