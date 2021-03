Od nowego sezonu Liga Europy i Liga Konferencji Europy na platformie online Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Od 2021 do 2024 roku transmisje spotkań Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy UEFA w Polsce dostępne będą wyłącznie w serwisie streamingowym Viaplay, która posiada także prawa do Bundesligi.

• W Polsce serwis streamingowy Viaplay zostanie uruchomiony w sierpniu 2021 roku

Nordic Entertainment Group (NENT Group) nabyła wyłączne prawa do transmisji rozgrywek Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji Europy UEFA w Polsce, od początku sezonu 2021/22 do końca sezonu 2023/24. Oznacza to, że obecnie NENT Group posiada prawa do pokazywania dwóch wymienionych europejskich rozgrywek klubowych na siedmiu rynkach: w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Islandii, Estonii, a także na Łotwie, Litwie oraz w Polsce.Rozgrywkiorazskładają się z 282 spotkań, w których rywalizować będą 64 drużyny, zarówno w ramach fazy grupowej, jak i pucharowej -mecze będą rozgrywane łącznie przez 15 tygodni. W Polsce spotkania Ligi Konferencji Europy UEFA mogą cieszyć się szczególnym zainteresowaniem, ponieważ do fazy grupowej będą mogły zakwalifikować się trzy polskie drużyny. Liga Konferencji Europy UEFA to zupełnie nowe europejskie rozgrywki klubowe, które zostaną zainaugurowane w sezonie 2021/22. Możliwość występu w nich uzyskają te polskie kluby, które zakończą rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy na miejscach 2 oraz 3, a także zdobywca Pucharu Polski.NENT Group już wcześniej zapewniła sobie wyłączne prawa do pokazywania spotkań pierwszej oraz drugiej niemieckiej Bundesligi w Polsce, przez okres czterech lat, do sezonu 2024/25.- podkreślił Anders Jensen, prezes NENT Group.Viaplay jest serwisem streamingowym, który obecnie dostępny jest we wszystkich krajach nordyckich. W 2021 roku zostanie uruchomiony w Estonii, na Łotwie i Litwie, a także w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych - następnie, do 2023 roku, usługa będzie wprowadzona na pięciu dodatkowych rynkach. W 2020 roku platforma Viaplay posiadała ponad 3 miliony subskrybentów.Viaplay oferuje treści w czterech kategoriach - Viaplay Originals, filmy i seriale, produkcje dla dzieci oraz wydarzenia sportowe transmitowane na żywo. Mogą być one odbierane wszędzie i o każdej porze, na niemal wszystkich urządzeniach. Viaplay jest platformą udostępniającą oryginalne treści z szybko rozbudowującego się portfolio NENT Group - w 2021 roku swoją premierę będzie miało ponad 40 produkcji. Dodatkowo, serwis oferuje treści w modelu sprzedaży elektronicznej (EST) oraz funkcjonalności video on-demand (TVOD) i TV Everywhere (TVE). W ostatnich latach platforma Viaplay znacząco rozszerzyła swoją ofertę w zakresie oryginalnych treści, które cieszą się dużą popularnością zarówno wśród widzów w krajach nordyckich, jak i międzynarodowej publiczności.