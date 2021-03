Seria "Jestem z Polski" wraca do TVN Style

Łukasz Szewczyk

• Jak wygląda codzienność Polek mieszkających za granicą? Co zrobić, by zmienić swoje życie i osiedlić się w odległych miejscach na Ziemi?

• Program "Jestem z Polski" wraca na antenę TVN Style

W nowym sezonie poznamy Joannę, która osiedliła się ponad 13 lat temu w Kenii. W swojej drugiej ojczyźnie pilotuje wycieczki po Afryce Wschodniej, jest nauczycielem kitesurfingu i wspólnie z mężem organizuje indywidualne wyprawy safari dla turystów. Dodatkowo Joanna mówi w czterech językach: po polsku, angielsku, niemiecku i w kiswahili! To nie wszystko w tym sezonie! Przeniesiemy się również do domu Iwony w urokliwym włoskim miasteczku Marche. A na Zanzibarze poznamy Maję i jej rodzinę, która pokaże swoją codzienność na wyspie i opowie o rodzinnym podróżowaniu. Czy łatwo jest zapisać pociechy do szkoły na miejscu? Jak zdobyć tam pracę i ile kosztuje życie?Emisja premierowych odcinków nowego sezonu "Jestem z Polski" w piątki o godz. 22.25 (od 5 marca 2021 roku) na antenie TVN Style.W pierwszym odcinku odwiedzimy Darię, która mieszka w Berlinie od dwóch lat. Obecnie pracuje jako stylistka w popularnym sklepie wysyłkowym. Kocha to miasto za różnorodność i swobodę. Pokaże nam, gdzie "lokalsi" spędzają czas latem, co lubią jeść, a także jak wygląda casting na nowego lokatora. Jacy są Berlińczycy?