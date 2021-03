Canal+ zaprezentował trailer nowego serialu "Klangor". Premiera w marcu (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Kiedy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie córka Wejmanów (Jakubik, Ostaszewska), niepewność i strach krok po kroku paraliżują rodzinę.

Ojciec, zwykły człowiek w niezwykłych okolicznościach, w obliczu tragedii musi zaprzeczyć wszystkim wartościom, które do tej pory go definiowały. Musi stanąć sam wobec wszystkich i wszystkiemu. Z najbliższymi włącznie. Zaczyna samotną walkę o prawdę, która jak wierzy, doprowadzi go do odnalezienia dziecka. Motorem jego działań jest nadzieja, której metaforą jest tytułowy "Klangor"- mówi Łukasz Dzięcioł, producent serialu.- mówi Arkadiusz Jakubik, grający główną rolę męską, ojca rodziny, psychologa więziennego, Rafała Wejmana- dodaje Łukasz Dzięcioł.Zdjęcia do produkcji odbywały się głównie w Świnoujściu, gdzie toczy się akcja serialu. Nadmorskie widoki i surowy klimat tutejszego przedwiośnia są równorzędnymi bohaterami historii, podobnie jak wibrujący dźwięk "Klangoru".- podsumowuje Maja Ostaszewska, serialowa Magda Wejman, matka zaginionej nastolatki, żona Rafała.Oryginalny scenariusz KLANGORU autorstwa Kacpra Wysockiego, oparty na pomyśle Tomasza Kamińskiego powstał w ramach Canal+ Series Lab - programu skierowanego do scenarzystów, reżyserów i producentów kreatywnych, zawodowo tworzących i rozwijających seriale telewizyjne. Reżyserię całej serii powierzono Łukaszowi Kośmickiemu. Za zdjęcia do serialu odpowiada Witold Płóciennik, za scenografię Agata Stróżyńska, charakteryzację Iza Andrys i Dariusz Felich, kostiumy Małgorzata Fudala, montaż Wojciech Mrówczyński i Piotr Kmiecik, dźwięk Mirosław Makowski, Wojciech Cwyk, Michał Kostarkiewicz, autorem muzyki jest Mikołaj Trzaska.W obsadzie zobaczymy nazwiska znanych aktorów, jak Arkadiusz Jakubik, po raz pierwszy w głównej, serialowej roli, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska. Obok nich młode pokolenie talentów: Maciej Musiał, Piotr Witkowski, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno czy Magdalena Koleśnik.Za produkcję odpowiada Opus TV - Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł, którzy produkują dla Canal+ również drugą część serialu "KRUK". Spółka-matka firmy - Opus Film ma na swoim koncie m.in. oscarową "Idę" i "Zimną wojnę", koprodukcje Canal+.Serial KLANGOR będzie można oglądać od 26 marca w serwisie CANAL+ online na canalplus.com oraz przez satelitę i sieci kablowe.